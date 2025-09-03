México

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Por Armando Pereda

La actriz fue la quinta
La actriz fue la quinta eliminada de este reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Para Mariana Botas salir de La Casa de los Famosos México 3 no solo significó despedirse de un juego televisivo, para ella la experiencia se convirtió en un espejo de vida que obliga a los participantes a confrontarse, agradecer y hasta reírse de malentendidos que afuera se magnifican.

La actriz y comediante fue la quinta eliminada de este encierro, quien salió tras 36 días de aislamiento, por lo que en entrevista con INFOBAE MÉXICO expresó lo que significó ser parte de este reality show de Televisa.

Así fue la eliminación de Mariana Botas de LCDLFM 3. (X/@LaCasaFamososMx)

“Fue un sueño porque yo siempre he sido fan de este formato y vivirlo en carne propia es otro rollo a lo que la gente de afuera percibe. Es otra perspectiva. Me quedo con lo bonito que fue poder estar en el proyecto, con esta capacidad de asombro que no dejábamos de perder, de adaptarme a cosas distintas, de poder ser yo en cada momento, de ser sincera, de convivir con gente que tal vez nunca pensé conocer, de conectar, reír, llorar y vivir cada experiencia.

“Me quedo con algo en mi corazón y estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad”, señaló la integrante del Cuarto Día.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Lo más difícil: ser observada las 24 horas del día

Para la artista de 35 años lo más difícil de esta experiencia es no poder tener privacidad, pues llega un momento en que no se acordaba que había camarógrafos detrás de los espejos y que todo lo que decía podía ser usado en su contra.

“A veces se te olvida y luego piensas: ‘¿será que están grabando esto?’ Y sí, todo queda grabado. Lo más difícil es sentir que ser tú puede ser juzgado. Hoy veo que conecté con gente y con otra no, y está bien. Lo importante es que nunca me traicioné ni a mis valores, siempre fui yo sin máscaras”.

El balance es positivo: fue líder en su primera semana, ganó un auto, así como una moneda de la suerte y, sobre todo, se lleva aprendizajes personales. Ahora espera que la exposición se traduzca en nuevas oportunidades.

La quinta eliminada de La
La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México es tendencia en redes por el presunto error en su vestuario (ViX)

Mariana Botas espera tener más oportunidades

La Casa de los Famosos es un proyecto enorme que espero me abra puertas y me dé oportunidades. Me encantaría regresar a las telenovelas y hacer series; me llevo muchas cosas buenas.”

La actriz de “Una familia de 10” no ocultó que haber salido fue la casa le produjo emociones encontradas, sin embargo sabe que esto es parte del juego. Al preguntarle qué fue lo primero que pensó al ver que estaba afuera, indicó lo siguiente.

“Se siente feo, es fuerte decir ‘se acabó para mí’. Pero siempre sabemos que alguien sale cada semana y solo uno gana. Yo desde el principio dije que lo disfrutaría mientras durara, y así fue. Me quedo tranquila”.

Mariana Botas se convirtió en
Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

