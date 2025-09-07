México

Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La nieta de Vicente Fernández será parte de esta gala

Por Armando Pereda

Guardar
La cantante será parte de
La cantante será parte de esta gala

La voz de Camila Fernández, heredera de una tradición que mantiene vivo el mariachi contemporáneo, marcará este domingo 7 de septiembre un episodio clave en la cuarta semifinal de México Canta, el certamen musical que busca redefinir el rumbo de la música nacional.

Ocho jóvenes intérpretes del norte del país se enfrentarán esta noche con la ilusión de avanzar a la gran final. Desde Monterrey, cada uno subirá al escenario con un mismo propósito: demostrar que la música puede ser refugio, identidad y puente hacia la paz.

El concurso ha puesto el acento en la prevención de las adicciones y en la construcción de narrativas alejadas de la violencia, ofreciendo en cambio letras que exaltan el amor, la memoria y la riqueza cultural mexicana.

El concurso musical llega al norte de México. Crédito: México Canta

Un recorrido que une fronteras

La edición 2025 de México Canta inició en agosto con tres semifinales en Estados Unidos: el día 17 en la región Este, el 24 en la zona Centro y el 31 en el Oeste. Tras ese primer bloque, el escenario regresa al territorio mexicano con la cuarta semifinal, México Norte, a la que seguirán:

  • 14 de septiembre: México Centro.
  • 21 de septiembre: México Sur.
  • 28 de septiembre: programa recapitulativo con lo más destacado de las eliminatorias.

La gran final está programada para el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, un recinto histórico que recibirá a quienes logren atravesar cada fase.

El concurso llegará este domingo
El concurso llegará este domingo al norte del país - Foto: México Canta

Una plataforma con propósito

México Canta es un proyecto impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, con apoyo del Consejo Mexicano de la Música. Su meta es clara: abrir espacio a nuevas generaciones que, desde la tradición, puedan renovar los géneros nacionales y proyectar al mundo una versión más auténtica y luminosa de la identidad mexicana.

La iniciativa apuesta por rescatar estilos que forman parte del patrimonio musical, a la vez que fomenta la creación de letras alejadas de la apología de la violencia. Cada semifinal se convierte en un escaparate para talentos que buscan, desde sus propias historias, consolidar una carrera artística sin renunciar a la raíz cultural de su país.

¿A qué hora y dónde ver la semifinal cuatro de México Canta?

La cita es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con transmisión por Canal Catorce, Capital 21, IMER, Altavoz Radio y Canal 22; y a las 20:00 horas por Canal Once.

La participación de Camila Fernández será uno de los momentos más esperados de la velada. Su presencia no solo evoca el legado familiar, también refuerza la idea de que el mariachi contemporáneo puede dialogar con nuevas generaciones. México Canta no es únicamente una competencia; es una plataforma que conecta tradición y futuro, con un público que encuentra en cada presentación la promesa de una música que sana, que reúne y que resiste.

Este domingo, Monterrey se convierte en el epicentro de ese viaje musical. Entre voces jóvenes que buscan un lugar en la final y la fuerza de una intérprete consagrada, la cuarta semifinal se perfila como una noche donde cada acorde será también un manifiesto: México tiene mucho que cantar y aún más que contar.

Temas Relacionados

México CantaGobierno Federalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada de ejercer privilegios

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

El fiscal general de la República aseguró que el asesinato del funcionario ocurrió tras decomiso de más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Gertz Manero detalla cooperación con EEUU tras aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico

El aseguramiento de combustible tuvo lugar en marzo de este año, hay 14 detenidos

Gertz Manero detalla cooperación con

Harfuch confirma aseguramiento de propiedades tras decomiso de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon

La investigación sobre el origen del combustible incautado apunta principalmente a empresarios, según autoridades

Harfuch confirma aseguramiento de propiedades

Ricardo Salinas Pliego sugiere que comercios rechacen pagos con Tarjeta del Bienestar

El empresario, una de las voces más críticas contra el oficialismo, reaccionó a denuncias de beneficiarios contra algunos comercios

Ricardo Salinas Pliego sugiere que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

Maternidad, trabajo o privilegio: las

Maternidad, trabajo o privilegio: las fotos de Mariana Rodríguez y su bebé que rompen las redes con fuerte debate

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

El llamado a la libertad de Residente que estremeció a 180 mil en el Zócalo de la CDMX

Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

DEPORTES

Charros vs Diablos: dónde y

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB