Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La cantante será parte de esta gala

La voz de Camila Fernández, heredera de una tradición que mantiene vivo el mariachi contemporáneo, marcará este domingo 7 de septiembre un episodio clave en la cuarta semifinal de México Canta, el certamen musical que busca redefinir el rumbo de la música nacional.

Ocho jóvenes intérpretes del norte del país se enfrentarán esta noche con la ilusión de avanzar a la gran final. Desde Monterrey, cada uno subirá al escenario con un mismo propósito: demostrar que la música puede ser refugio, identidad y puente hacia la paz.

El concurso ha puesto el acento en la prevención de las adicciones y en la construcción de narrativas alejadas de la violencia, ofreciendo en cambio letras que exaltan el amor, la memoria y la riqueza cultural mexicana.

El concurso musical llega al norte de México. Crédito: México Canta

Un recorrido que une fronteras

La edición 2025 de México Canta inició en agosto con tres semifinales en Estados Unidos: el día 17 en la región Este, el 24 en la zona Centro y el 31 en el Oeste. Tras ese primer bloque, el escenario regresa al territorio mexicano con la cuarta semifinal, México Norte, a la que seguirán:

14 de septiembre: México Centro.

21 de septiembre: México Sur.

28 de septiembre: programa recapitulativo con lo más destacado de las eliminatorias.

La gran final está programada para el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, un recinto histórico que recibirá a quienes logren atravesar cada fase.

El concurso llegará este domingo al norte del país - Foto: México Canta

Una plataforma con propósito

México Canta es un proyecto impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, con apoyo del Consejo Mexicano de la Música. Su meta es clara: abrir espacio a nuevas generaciones que, desde la tradición, puedan renovar los géneros nacionales y proyectar al mundo una versión más auténtica y luminosa de la identidad mexicana.

La iniciativa apuesta por rescatar estilos que forman parte del patrimonio musical, a la vez que fomenta la creación de letras alejadas de la apología de la violencia. Cada semifinal se convierte en un escaparate para talentos que buscan, desde sus propias historias, consolidar una carrera artística sin renunciar a la raíz cultural de su país.

¿A qué hora y dónde ver la semifinal cuatro de México Canta?

La cita es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con transmisión por Canal Catorce, Capital 21, IMER, Altavoz Radio y Canal 22; y a las 20:00 horas por Canal Once.

La participación de Camila Fernández será uno de los momentos más esperados de la velada. Su presencia no solo evoca el legado familiar, también refuerza la idea de que el mariachi contemporáneo puede dialogar con nuevas generaciones. México Canta no es únicamente una competencia; es una plataforma que conecta tradición y futuro, con un público que encuentra en cada presentación la promesa de una música que sana, que reúne y que resiste.

Este domingo, Monterrey se convierte en el epicentro de ese viaje musical. Entre voces jóvenes que buscan un lugar en la final y la fuerza de una intérprete consagrada, la cuarta semifinal se perfila como una noche donde cada acorde será también un manifiesto: México tiene mucho que cantar y aún más que contar.