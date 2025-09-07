México

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Esta noche una celebridad saldrá para siempre de este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

El reality vive su sexta
El reality vive su sexta semana de transmisiones - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Este domingo se vivirá una noche decisiva en La Casa de los Famosos México 3, ya que se revelará el nombre del sexto eliminado de la competencia. La tensión crece entre los nominados, pues el público decidirá quién debe abandonar el encierro.

Los participantes en riesgo son Aarón Mercury, del cuarto Noche, y tres del cuarto Día: Dalílah Polanco, Shiki y Facundo. Las votaciones siguen abiertas y el resultado dependerá de la preferencia de la audiencia.

La gala de eliminación se transmitirá hoy a las 20:00 horas por el canal Las Estrellas y en la plataforma ViX Premium. El público puede votar una vez de manera gratuita o hasta diez veces si cuenta con suscripción en ViX.

La joven actriz habría revelado el detalle por el que ganó Shiky una de las pruebas Crédito: ViX

Lo que pasó en la semana

Durante la gala de salvación del viernes, Elaine Haro protegió a Abelito, quien estaba nominado, por lo que ya no corre peligro esta semana. En tanto, Guana obtuvo la inmunidad al ganar la prueba de líder, lo que lo mantuvo fuera de la lista de nominados.

¿Quiénes ya salieron del reality?

Hasta el momento, los eliminados han sido Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas. Llama la atención que tres de ellos pertenecían al cuarto Día, por lo que existe la posibilidad de que esta noche se repita la tendencia.

El programa lleva seis semanas al aire y cada gala de eliminación se ha convertido en uno de los momentos más comentados en televisión y redes sociales. Esta noche, la duda es clara: ¿seguirá la mala racha para el cuarto Día o será Aarón Mercury quien se despida del reality?

Mariana Botas se convirtió en
Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Estrategia y juego de popularidad

Los movimientos dentro de la casa han mostrado que no basta con sobrevivir a las nominaciones. Las alianzas, discusiones y la manera en que cada participante conecta con la audiencia han sido determinantes para mantenerse en pie. La estrategia pesa tanto como la simpatía que logren fuera del encierro.

La mecánica de votación le ha dado un rol protagónico a la audiencia. Cada eliminación refleja el pulso de lo que el público piensa de los famosos y de sus actitudes dentro de la casa. Por eso, más allá de las pruebas o la convivencia diaria, la última palabra siempre la tienen los televidentes.

(Televisa)
(Televisa)

El cuarto Día en la mira

El cuarto Día se ha convertido en el grupo más vulnerable. Tres de sus integrantes ya fueron eliminados y hoy, con tres nominados en la cuerda floja, las probabilidades no juegan a su favor. La situación ha puesto a ese equipo en el centro de las conversaciones y podría marcar un antes y un después en la competencia.

Expectativa máxima

Cada gala de domingo se ha transformado en un evento de alto impacto en redes sociales, donde los nombres de los nominados suelen ocupar las tendencias. Esta sexta eliminación no será la excepción y seguramente abrirá nuevas rivalidades y giros dentro de la casa.

(Televisa)
(Televisa)

