Luna de Sangre hoy domingo 7 de septiembre: hora exacta y dónde ver el eclipse lunar total de tono rojizo intenso iStock

La noche del 7 de septiembre de 2025, el cielo experimentará un eclipse lunar total que convertirá a la Luna en un disco de rojo intenso, conocido popularmente como Luna de Sangre.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La luz solar, al filtrarse por la atmósfera terrestre, provoca que solo las longitudes de onda rojizas alcancen la superficie lunar, generando ese color característico.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y medios especializados han confirmado que se trata de uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año.

Luna de Sangre 2025: ¿Por qué la Luna se tiñe de rojo durante este eclipse?

Durante un eclipse lunar total, el satélite adopta un tono del cobrizo al rojo intenso debido a la dispersión y refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Según la NASA, partículas de polvo, humo o incluso neblina pueden intensificar el color, así como el ángulo en el que la luz atraviesa la atmósfera. “En realidad, durante la totalidad del eclipse, los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectan sobre la Luna”, explicaron desde el organismo.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural (Foto: Captura)

Este fenómeno no solo es llamativo visualmente, sino que también tiene significado en diversas culturas, quienes han otorgado nombres específicos a la Luna llena de septiembre. En América del Norte, se conoce como la Luna de Maíz, ya que señala el periodo de cosecha de ese grano fundamental. Portales como Star Walk y National Geographic coinciden en que este evento se distingue por el tono rojizo que ilumina por más de una hora el satélite natural.

Horario exacto del eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025

La Luna de Sangre de este ciclo tendrá lugar la noche del domingo 7 de septiembre. De acuerdo con la NASA, los horarios oficiales del eclipse están definidos con precisión en tiempo universal (UTC):

El eclipse comenzará a las 17:29 horas (UTC).

La fase de totalidad, cuando la Luna mostrará su color rojo más intenso, se presentará a las 20:11 horas (UTC).

El tono rojizo se mantendrá durante 82 minutos, hasta las 20:53 horas.

El eclipse concluirá por completo hacia las 21:43 horas (UTC).

Este evento será uno de los eclipses totales de mayor duración de la década. Las zonas privilegiadas para su observación directa serán los países de Asia, África y Australia. En esos lugares, el satélite se encontrará en el horizonte y a plena vista durante todas las fases del fenómeno.

Horario exacto del eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 Foto: (Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC)

¿Se podrá ver el eclipse en México? Alternativas para quienes están en América

En México y toda América, la situación será diferente. De acuerdo con la NASA y diversas instituciones astronómicas, la Luna estará por debajo del horizonte durante toda la duración del eclipse, lo que imposibilita su observación directa desde cualquier punto del país. Esta particularidad responde a la ubicación y órbita lunares respecto al continente americano en esa fecha específica.

No obstante, quienes deseen seguir cada uno de los momentos del fenómeno podrán recurrir a transmisiones digitales y alternativas en vivo. La NASA realizará una cobertura integral mediante su portal oficial y canales de YouTube, en los que ofrecerá imágenes en tiempo real y comentarios de expertos. Asimismo, aplicaciones y páginas como la Guía diaria de la Luna permiten recrear el evento desde distintas perspectivas, e incluso simular su apariencia con equipos caseros o simuladores interactivos.

Plataformas especializadas como Time and Date y Star Walk también brindarán transmisiones en alta definición para todo el público interesado, sumando opciones de visualización compatibles con diferentes horarios y dispositivos. El auge de estas herramientas digitales confirma que la experiencia de la Luna de Sangre puede disfrutarse virtualmente desde cualquier lugar del mundo.

¿Se podrá ver el eclipse en México? Alternativas para quienes están en América (Pixabay)

El impacto del eclipse de septiembre y el futuro de estos fenómenos

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 coincide con el final del ciclo astronómico de este tipo para este año, ya que la última Luna de Sangre visible desde América ocurrió en marzo. Para los observadores de México, la espera continúa hasta que los próximos eventos sean visibles plenamente desde el continente. La NASA y comunidades astronómicas mantendrán actualizada la agenda de próximos eclipses, señalando cuándo y dónde serán sus mejores momentos de observación.

Por lo pronto, el eclipse de septiembre se convierte en un recordatorio de la importancia de la ciencia y la tecnología para acercar a las personas a los espectáculos del universo, incluso si la naturaleza impone límites geográficos en la observación directa.