México

Luna de Sangre hoy domingo 7 de septiembre: hora exacta y dónde ver el eclipse lunar total de tono rojizo intenso

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural

Por Marco Ruiz

Guardar
Luna de Sangre hoy domingo
Luna de Sangre hoy domingo 7 de septiembre: hora exacta y dónde ver el eclipse lunar total de tono rojizo intenso iStock

La noche del 7 de septiembre de 2025, el cielo experimentará un eclipse lunar total que convertirá a la Luna en un disco de rojo intenso, conocido popularmente como Luna de Sangre.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La luz solar, al filtrarse por la atmósfera terrestre, provoca que solo las longitudes de onda rojizas alcancen la superficie lunar, generando ese color característico.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y medios especializados han confirmado que se trata de uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año.

Luna de Sangre 2025: ¿Por qué la Luna se tiñe de rojo durante este eclipse?

Durante un eclipse lunar total, el satélite adopta un tono del cobrizo al rojo intenso debido a la dispersión y refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Según la NASA, partículas de polvo, humo o incluso neblina pueden intensificar el color, así como el ángulo en el que la luz atraviesa la atmósfera. “En realidad, durante la totalidad del eclipse, los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectan sobre la Luna”, explicaron desde el organismo.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra
Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural (Foto: Captura)

Este fenómeno no solo es llamativo visualmente, sino que también tiene significado en diversas culturas, quienes han otorgado nombres específicos a la Luna llena de septiembre. En América del Norte, se conoce como la Luna de Maíz, ya que señala el periodo de cosecha de ese grano fundamental. Portales como Star Walk y National Geographic coinciden en que este evento se distingue por el tono rojizo que ilumina por más de una hora el satélite natural.

Horario exacto del eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025

La Luna de Sangre de este ciclo tendrá lugar la noche del domingo 7 de septiembre. De acuerdo con la NASA, los horarios oficiales del eclipse están definidos con precisión en tiempo universal (UTC):

  • El eclipse comenzará a las 17:29 horas (UTC).
  • La fase de totalidad, cuando la Luna mostrará su color rojo más intenso, se presentará a las 20:11 horas (UTC).
  • El tono rojizo se mantendrá durante 82 minutos, hasta las 20:53 horas.
  • El eclipse concluirá por completo hacia las 21:43 horas (UTC).

Este evento será uno de los eclipses totales de mayor duración de la década. Las zonas privilegiadas para su observación directa serán los países de AsiaÁfrica y Australia. En esos lugares, el satélite se encontrará en el horizonte y a plena vista durante todas las fases del fenómeno.

Horario exacto del eclipse lunar
Horario exacto del eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 Foto: (Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC)

¿Se podrá ver el eclipse en México? Alternativas para quienes están en América

En México y toda América, la situación será diferente. De acuerdo con la NASA y diversas instituciones astronómicas, la Luna estará por debajo del horizonte durante toda la duración del eclipse, lo que imposibilita su observación directa desde cualquier punto del país. Esta particularidad responde a la ubicación y órbita lunares respecto al continente americano en esa fecha específica.

No obstante, quienes deseen seguir cada uno de los momentos del fenómeno podrán recurrir a transmisiones digitales y alternativas en vivo. La NASA realizará una cobertura integral mediante su portal oficial y canales de YouTube, en los que ofrecerá imágenes en tiempo real y comentarios de expertos. Asimismo, aplicaciones y páginas como la Guía diaria de la Luna permiten recrear el evento desde distintas perspectivas, e incluso simular su apariencia con equipos caseros o simuladores interactivos.

Plataformas especializadas como Time and Date y Star Walk también brindarán transmisiones en alta definición para todo el público interesado, sumando opciones de visualización compatibles con diferentes horarios y dispositivos. El auge de estas herramientas digitales confirma que la experiencia de la Luna de Sangre puede disfrutarse virtualmente desde cualquier lugar del mundo.

¿Se podrá ver el eclipse
¿Se podrá ver el eclipse en México? Alternativas para quienes están en América (Pixabay)

El impacto del eclipse de septiembre y el futuro de estos fenómenos

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 coincide con el final del ciclo astronómico de este tipo para este año, ya que la última Luna de Sangre visible desde América ocurrió en marzo. Para los observadores de México, la espera continúa hasta que los próximos eventos sean visibles plenamente desde el continente. La NASA y comunidades astronómicas mantendrán actualizada la agenda de próximos eclipses, señalando cuándo y dónde serán sus mejores momentos de observación.

Por lo pronto, el eclipse de septiembre se convierte en un recordatorio de la importancia de la ciencia y la tecnología para acercar a las personas a los espectáculos del universo, incluso si la naturaleza impone límites geográficos en la observación directa.

Temas Relacionados

Luna de SangreFenómenos Astronómicoseclipse lunar totalEclipseLunaLuna de Sangre Méxicomexico-noticiasNASA

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Dormir bien: rutinas nocturnas que ayudan a descansar mejor

13 consejos efectivos para mejorar la calidad del sueño

Dormir bien: rutinas nocturnas que

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada de ejercer privilegios

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

El fiscal general de la República aseguró que el asesinato del funcionario ocurrió tras decomiso de más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Gertz Manero detalla cooperación con EEUU tras aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico

El aseguramiento de combustible tuvo lugar en marzo de este año, hay 14 detenidos

Gertz Manero detalla cooperación con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

El llamado a la libertad de Residente que estremeció a 180 mil en el Zócalo de la CDMX

Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Charros vs Diablos: dónde y

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB