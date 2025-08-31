Luna de Sangre 2025 en septiembre: cuándo y dónde será visible el eclipse lunar total que pintará el cielo de rojo (Foto: Captura)

El fenómeno conocido como Luna de Sangre sucede durante un eclipse lunar total. En este evento astronómico, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, se dispersa y las longitudes de onda rojas logran llegar hasta la Luna, generando ese tono rojizo que da origen al nombre popular de “luna de sangre”.

Según la NASA, este color puede intensificarse si hay partículas de polvo, humo o niebla en la atmósfera, además de la refracción que ocurre por la curvatura de la Tierra. Este mismo fenómeno explica por qué algunos atardeceres y amaneceres también pueden verse rojos.

Cuándo será la próxima Luna de Sangre en 2025

La próxima Luna de Sangre será visible en la noche del 7 de septiembre de 2025. Este eclipse lunar total forma parte de los eventos astronómicos más esperados del año y coincide con la Luna Llena de septiembre, conocida también como Luna de Maíz, ya que en antiguas culturas de América del Norte marcaba la temporada de cosecha de este grano. La última Luna de Sangre de este ciclo ocurrió en marzo de 2025.

Cuándo será la próxima Luna de Sangre en 2025 (Justinas Vitkus-Shutterstock)

¿Se podrá ver la Luna de Sangre 2025 en México?

Según la información oficial de la NASA y sitios especializados como Star Walk, el eclipse total de septiembre no será visible en México ni en América, ya que el evento se observará únicamente desde el hemisferio oriental. En México y el resto del continente americano no será posible disfrutar del eclipse lunar total de esa fecha, al contrario de lo que ocurrió con el evento de marzo de 2025, cuando sí fue visible en toda la región. Quienes residan en territorio mexicano no podrán ver el característico brillo rojizo en el satélite natural durante septiembre, aunque podrán seguir imágenes y transmisiones desde otras partes del mundo.

Regiones del mundo donde se verá el eclipse lunar total

El eclipse de Luna de Sangre de septiembre de 2025 será visible principalmente en los siguientes lugares:

Europa: El fenómeno podrá observarse al atardecer, permitiendo un espectáculo visual cuando la Luna llena comience a elevarse teñida de rojo en el horizonte.

África: Todo el continente africano tendrá la posibilidad de apreciar el eclipse al anochecer.

Nueva Zelanda, Australia y Japón: En estas regiones, el eclipse será visible durante el amanecer, es decir, justo antes de la salida del sol.

Hemisferio Oriental: Los países del hemisferio oriental, incluyendo los de Asia y Oceanía, estarán entre los privilegiados para contemplar el evento astronómico en su totalidad.

¿Se podrá ver la Luna de Sangre 2025 en México? Foto: (Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC)

Más detalles científicos y culturales sobre la Luna de Sangre

La Luna Llena que coincide con el eclipse de septiembre es conocida también como Luna de Maíz, ya que las tribus originarias de América la vinculaban a la cosecha de este alimento. Científicamente, el característico color rojo responde a cómo la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar: las moléculas de aire dispersan la luz azul y permiten el paso de la roja, que termina por iluminar la superficie lunar.

La NASA ha explicado que, durante el eclipse total, los amaneceres y atardeceres de todo el planeta “se proyectan” sobre la Luna, bañándola en tonos que van del cobrizo al rojo intenso. La intensidad de ese color depende de las condiciones atmosféricas y de la cantidad de partículas que se encuentren suspendidas en el aire.

Si bien los habitantes de México no podrán observar esta Luna de Sangre en septiembre de 2025, quedarán a la espera del próximo eclipse lunar total que sea visible en el continente americano, fechan que la NASA y diversas instituciones astronómicas darán a conocer próximamente.