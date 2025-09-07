México

¡Fiestas patrias en CDMX! Con estos grupos musicales celebrarán las alcaldías el 15 de septiembre

Cada demarcación celebrará el Día de la Independencia con su propio estilo, ofreciendo bailes, presentaciones musicales y actividades recreativas para los vecinos

Por Alejandra Zúñiga

Celebración del Grito de independencia
Celebración del Grito de independencia Crédito: Cuartoscuro

A pocas días del 15 de septiembre, la Ciudad de México se alista para llevar las celebraciones patrias a otro nivel. Es por ello que, las 16 alcaldías de la capital concentran preparativos para llevar a cabo el tradicional Grito de Independencia y una serie de actividades que marcan el inicio de dicha conmemoración.

Entre actividades, grupos musicales y hasta operativos de seguridad, las autoridades capitalinas trabajan conjuntamente en la organización de los preparativos del Dia de la Independencia para asegurar que los festejos transcurran en un ambiente seguro y con orden en toda la capital.

Cabe destacar que, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está lista para encabezar por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia en la celebración de la jornada del 15 de septiembre. Lo anterior tras anunciarse la participación de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué eventos habrá por el 15 de septiembre?

A través de redes sociales, múltiples alcaldías de la Ciudad de México publicaron el calendario de actividades destinado para la próxima Noche Mexicana. En los anuncios, se detallan actividades recreativas y conciertos, por lo que se extendió una invitación a la ciudadanía para participar en las festividades.

  • Azcapotzalco

La alcaldía Azcapotzalco celebrará la Fiesta de Independencia 2025 en su explanada, con presentaciones musicales de: Willie González, Pequeños Musical, la Banda de Son Jarocho Siquisirí, mariachis, sonideros y otros artistas.

Conforme a lo expedido, las actividades comenzarán a las 15:00 horas y el Grito de Independencia se realizará a las 22:00 horas.

  • Benito Juárez

La delegación invitó a la ciudadanía a conmemorar el orgullo nacional el próximo 15 de septiembre en la explanada principal de la demarcación. El evento contará con la participación especial del Mariachi Gama 1000 y la agrupación Moenia, quienes ofrecerán espectáculos musicales en vivo para amenizar la celebración.

Alumbrado decorativo con Motivo del
Alumbrado decorativo con Motivo del 214 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. Crédito: Cuartoscuro
  • Coyoacán y Cuauhtémoc

La administración de Coyoacán informó que, el reconocido cantante de salsa y cumbia Alberto Barros tendrá una presentación especial para deleitar al público.

En la alcaldía Cuauhtémoc, la programación incluye la participación de Julio Preciado, considerado una de las figuras más importantes de la música de banda. El evento se llevará a cabo en la explanada de la demarcación a partir de las 17:00 horas.

Las autoridades invitan a los habitantes y visitantes a sumarse a estos festejos para disfrutar de la música y celebrar juntos el orgullo nacional.

  • Magdalena Contreras

La Banda La Ejecutiva se presentará el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía para celebrar el Grito de Independencia junto a los vecinos de La Magdalena Contreras.

El programa contará además con la participación de Los Socios del Ritmo, quienes amenizarán la noche con música bailable, por ello se invita a familias y grupos de amigos a sumarse a la celebración y disfrutar de una jornada festiva.

  • Milpa Alta

En un entorno que promueve la seguridad y la convivencia familiar, la demarcación anunció una cartelera con la participación del Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani y el Mariachi Oro Nacional.

Como parte del programa destacan también la actuación del salsero colombiano David Zahan y diversos espectáculos de cumbia, todo dentro del marco de un ambiente patriótico que caracteriza las celebraciones nacionales.

  • Miguel Hidalgo

Las celebraciones patrias tendrán lugar en la explanada de la alcaldía. A partir de las 16:30 horas, se presentarán artistas como Sargento León y Yahir, además de ofrecerse una variada oferta gastronómica y actividades culturales.

  • Tlalpan

El 15 de septiembre, la explanada de la alcaldía Tlalpan recibirá la visita de artistas destacados como Alberto Barros y Víctor García, quienes iniciarán sus presentaciones a partir de las 20:00 horas.

La programación incluye música en vivo y baile para celebrar el orgullo patrio junto a la comunidad. Habitantes están invitados a reunirse para dar el Grito de Independencia y vivir una noche especial en la demarcación.

  • Xochimilco

La alcaldía invita a la comunidad a sumarse a las celebraciones patrias los días 14 y 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía.

El programa incluirá presentaciones musicales de Jorge Carmona y Mariana Seoane, junto con actividades que resaltan la tradición y el orgullo de ser mexicanos. Las autoridades locales extienden la invitación para compartir la Noche del Grito de Independencia y disfrutar el ambiente festivo.

