¿Le gusta Aldo de Nigris? Mariana Botas responde a los rumores que desató una simple sudadera | Entrevista

La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas, decidió poner fin a los rumores que explotaron en redes sociales sobre un supuesto romance con Aldo de Nigris, luego de que la actriz apareciera con la sudadera del exfutbolista dentro del reality.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, la también exestrella de Una familia de diez aclaró con firmeza la polémica que la persiguió tras su salida.

“La verdad es que me da risa, pero creo que me arrepiento de haberle pedido prestada su sudadera a Aldo, porque ese tema se fue muy lejos. Nunca imaginé que fuera a ser un problema ni que se lo tomaran mal. Nunca fue con mala intención ni con ganas de afectar a nadie. Fue un aprendizaje, eso no lo volvería a hacer”, expresó.

La intérprete reconoció que la situación se salió de control cuando usuarios en redes interpretaron aquel gesto como una insinuación romántica. Sin embargo, ella lo descarta tajantemente.

“Me da risa, porque siempre fue un tema de cordialidad, amistad y convivencia diaria. Sí reconocí que Aldo es un chico muy guapo, pero de eso a querer algo con él es distinto. Muy amablemente me prestó su sudadera y la tuve una semana, pero no había nada más”, explicó.

El rumor que incendió las redes

El simple préstamo de una prenda desencadenó toda clase de comentarios y especulaciones. Mientras algunos lo vieron como una muestra de cercanía, otros lo señalaron como una supuesta relación oculta dentro de la casa. Para Mariana, esa lectura distorsionada dejó en claro lo rápido que una imagen puede convertirse en controversia.

“Mientras se tome como algo divertido, está bien, pero cuando llegan ofensas por un simple préstamo de prenda, ya se sale de contexto”, lamentó.

Un sueño cumplido pese a la polémica

Más allá de la controversia, Botas aseguró que participar en La Casa de los Famosos México 3 significó cumplir un anhelo personal.

“Siempre he sido fan de este formato y vivirlo en carne propia es otro rollo a lo que la gente de afuera percibe.

“Me quedo con lo bonito que fue poder estar en el proyecto, de adaptarme a cosas distintas, de ser sincera, de convivir con gente que tal vez nunca pensé conocer, de conectar, reír, llorar y vivir cada experiencia”, comentó con emoción.

Durante su estancia, la actriz destacó por convertirse en líder en la primera semana y, además, llevarse un coche como premio. A pesar de su eliminación, asegura que el balance de su paso por el reality es positivo y enriquecedor.

¿Un nuevo impulso a su carrera?

Mariana Botas considera que la visibilidad de este reality puede abrirle un nuevo capítulo en su trayectoria artística. “La Casa de los Famosos es un proyecto enorme que espero me abra puertas y me dé oportunidades. Me encantaría regresar a las telenovelas y hacer series”, afirmó.

Aunque las especulaciones sobre Aldo de Nigris y la “sudadera” se convirtieron en tendencia, Mariana insiste en que su participación dejó aprendizajes más valiosos que cualquier rumor. Y con la experiencia en su historial, apuesta por aprovechar la atención mediática para impulsar su carrera más allá del encierro televisivo.

