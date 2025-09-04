México

¿Le gusta Aldo de Nigris? Mariana Botas responde a los rumores que desató una simple sudadera | Entrevista

La comediante reveló a INFOBAE MÉXICO toda la verdad sobre esta polémica en La Casa de los Famosos México 3

Por Armando Pereda

Guardar
La actriz fue la quinta
La actriz fue la quinta eliminada del reality - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas, decidió poner fin a los rumores que explotaron en redes sociales sobre un supuesto romance con Aldo de Nigris, luego de que la actriz apareciera con la sudadera del exfutbolista dentro del reality.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, la también exestrella de Una familia de diez aclaró con firmeza la polémica que la persiguió tras su salida.

“La verdad es que me da risa, pero creo que me arrepiento de haberle pedido prestada su sudadera a Aldo, porque ese tema se fue muy lejos. Nunca imaginé que fuera a ser un problema ni que se lo tomaran mal. Nunca fue con mala intención ni con ganas de afectar a nadie. Fue un aprendizaje, eso no lo volvería a hacer”, expresó.

La intérprete reconoció que la situación se salió de control cuando usuarios en redes interpretaron aquel gesto como una insinuación romántica. Sin embargo, ella lo descarta tajantemente.

“Me da risa, porque siempre fue un tema de cordialidad, amistad y convivencia diaria. Sí reconocí que Aldo es un chico muy guapo, pero de eso a querer algo con él es distinto. Muy amablemente me prestó su sudadera y la tuve una semana, pero no había nada más”, explicó.

Así fue la eliminación de Mariana Botas de LCDLFM 3. (X/@LaCasaFamososMx)

El rumor que incendió las redes

El simple préstamo de una prenda desencadenó toda clase de comentarios y especulaciones. Mientras algunos lo vieron como una muestra de cercanía, otros lo señalaron como una supuesta relación oculta dentro de la casa. Para Mariana, esa lectura distorsionada dejó en claro lo rápido que una imagen puede convertirse en controversia.

“Mientras se tome como algo divertido, está bien, pero cuando llegan ofensas por un simple préstamo de prenda, ya se sale de contexto”, lamentó.

Un sueño cumplido pese a la polémica

Más allá de la controversia, Botas aseguró que participar en La Casa de los Famosos México 3 significó cumplir un anhelo personal.

“Siempre he sido fan de este formato y vivirlo en carne propia es otro rollo a lo que la gente de afuera percibe.

“Me quedo con lo bonito que fue poder estar en el proyecto, de adaptarme a cosas distintas, de ser sincera, de convivir con gente que tal vez nunca pensé conocer, de conectar, reír, llorar y vivir cada experiencia”, comentó con emoción.

Durante su estancia, la actriz destacó por convertirse en líder en la primera semana y, además, llevarse un coche como premio. A pesar de su eliminación, asegura que el balance de su paso por el reality es positivo y enriquecedor.

Manager de Mariana Botas responde
Manager de Mariana Botas responde tajante a los rumores. (ViX)

¿Un nuevo impulso a su carrera?

Mariana Botas considera que la visibilidad de este reality puede abrirle un nuevo capítulo en su trayectoria artística. “La Casa de los Famosos es un proyecto enorme que espero me abra puertas y me dé oportunidades. Me encantaría regresar a las telenovelas y hacer series”, afirmó.

Aunque las especulaciones sobre Aldo de Nigris y la “sudadera” se convirtieron en tendencia, Mariana insiste en que su participación dejó aprendizajes más valiosos que cualquier rumor. Y con la experiencia en su historial, apuesta por aprovechar la atención mediática para impulsar su carrera más allá del encierro televisivo.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaMariana BotasAldo de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

FAO felicita a Sheinbaum por vetar a 35 plaguicidas: “Un paso clave hacia una agricultura sostenible”

El reconocimiento internacional destaca la importancia de la nueva regulación

FAO felicita a Sheinbaum por

BMV es arrastrada por la caída de la inversión en México y arranca el día con pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores suma dos jornadas consecutivas en rojo

BMV es arrastrada por la

¿Qué hay detrás del apoyo de Emiliano Aguilar a Inti? Los fans de Cazzu tienen una respuesta

Una nueva teoría circula entre los admiradores de la trapera argentina

¿Qué hay detrás del apoyo

Influencer se vuelve viral al comprar su casa en AliExpress y armarla en México: cuánto le costo y cómo le quedó

La historia de Karla Miller sorprendió a miles de usuarios al mostrar cómo ensambló su vivienda prefabricada

Influencer se vuelve viral al

Poliquistosis renal, la enfermedad genética casi invisible en México: urge la creación de un registro nacional

El acceso a terapias innovadoras y la implementación de políticas efectivas dependen de una mayor concientización y de crear un censo formal

Poliquistosis renal, la enfermedad genética
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tren de Aragua expande delincuencia

Tren de Aragua expande delincuencia en 11 estados mexicanos, refuerza alianzas con CJNG, Cártel de Sinaloa y Unión Tepito

Detienen a “El Güero Chima” en operativo en San Pablo Huixtepec, lo acusan de narcomenudeo

Identifican a dos hombres en fosa clandestina “El Willy” tras pasar dos años desaparecidos en Chihuahua

Solo 65 de 220 centros de rehabilitación en Sinaloa están certificados, doctor advierte de riesgos

Vocera de Seguridad de Sinaloa defiende rondines tras ataque armado en Hospital Civil de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

¿Qué hay detrás del apoyo

¿Qué hay detrás del apoyo de Emiliano Aguilar a Inti? Los fans de Cazzu tienen una respuesta

¿Por qué Ninel Conde se ausentó de las galas en La Casa de los Famosos México 3?

“Hacen la pareja perfecta”: Hija de Facundo respalda a Delia tras rumores de infidelidad por llamada en LCDLF

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Rels B conquista México en la primera de seis noches en el Palacio de los Deportes: así se vivió su intenso concierto

DEPORTES

Álex Padilla recibe duro castigo

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México

Querétaro FC rompe el silencio y da su respuesta sobre contratar a Guillermo Ochoa

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario