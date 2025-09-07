Cuáles son las propiedades curativas de tomar agua tibia con limón en ayunas

Tomar agua con limón en las mañanas suele ser muy popular entre las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Una de las bebidas que suele ser muy popular para tomar en las mañanas para romper el ayuno es sin duda un vaso de agua tibia con limón.

Y es que después de dormir el cuerpo pasa por un periodo prolongado sin comida ni agua lo que genera que al despertar necesitemos hidratación y algo adecuado para romper dicho ayuno de forma saludable.

Es por eso que aquí contamos sobre sus beneficios y cómo tomarla para obtenerlos.

Esta opción aporta muchos beneficios si se toma por las mañanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de tomar agua con limón en ayunas

El consumo de agua con limón en ayunas es una práctica popular y las siguientes son algunas de las propiedades que pueden contribuir al bienestar general:

Hidratación: Después de varias horas sin líquidos el cuerpo necesita hidratarse. Tomar agua al iniciar el día favorece la hidratación del organismo, además ayudará a deshinchar el rostro y darle luminosidad por la hidratación obtenida, la cual se refleja en la piel.

Aporte de vitamina C: El jugo de limón contiene vitamina C, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico.

Estimulación de la digestión: El agua tibia con limón puede ayudar a activar el sistema digestivo, lo cual puede ayudar a reducir la hinchazón de las mañanas.

Ligero efecto diurético: Esta bebida puede aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina por lo que es ideal para tomar por la mañana para ayudar a eliminar los líquidos retenidos durante la noche.

Fresco sabor y sensación de saciedad: El ácido y aroma del limón pueden generar sensación de saciedad y frescura bucal lo que te ayudará a no tener tanta hambre y no comer de más durante el desayuno. También puede reducir el antojo de pan y cosas dulces por la mañana.

Brinda sensación de energía: Al beberlo al despertar e hidratar el cuerpo ayuda a reducir esa sensación de somnolencia matutina para poder empezar el día con más energía. Cabe mencionar que con esta bebida la sensación no es tan duradera por lo que se recomienda solo para poder comenzar la mañana y después consumir alguna otra Al beberlo al despertar e hidratar el cuerpo ayuda a reducir esa sensación de somnolencia matutina para poder empezar el día con más energía. Cabe mencionar que con esta bebida la sensación no es tan duradera por lo que se recomienda solo para poder comenzar la mañana y después consumir alguna otra bebida energizante.

Tomar esta bebida en ayunas puede ayudar a desinflamar el vientre y mejorar la digestión de los primeros alimentos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y tomar agua con limón en ayunas para obtener sus beneficios

Instrucciones

Lava un limón fresco y asegúrate de que esté en buen estado. Corta el limón por la mitad y exprime el jugo en un vaso. Agrega entre 200 y 250 ml de agua tibia Mezcla bien para integrar el jugo de limón con el agua. Bebe la preparación en ayunas, después de despertar y antes de consumir otros alimentos o bebidas.

Consejos al consumir agua con limón en ayunas:

No agregues azúcar ni endulzantes para evitar el aporte innecesario de calorías.

Utiliza popote o enjuaga la boca después de beber para proteger el esmalte dental del ácido cítrico.

No excedas la cantidad de limón si eres sensible a la acidez estomacal, tienes gastritis o reflujo.

Consulta a un profesional de la salud si tienes condiciones estomacales, enfermedades renales o tratamiento médico específico.

Recuerda que el agua con limón puede formar parte de hábitos saludables, siempre que se acompañe de una dieta equilibrada y otras prácticas de bienestar.