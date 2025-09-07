México

Ceci Flores critica protección de la FGR a Fernández Noroña: ‘Ojalá así cuidaran a quienes buscamos’

La activista cuestionó que el gobierno le ha rechazado apoyo en múltiples ocasiones, mientras que al senador se le ofreció una respuesta inmediata

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La activista Cecilia Patricia Flores
La activista Cecilia Patricia Flores Armenta en la víspera de su desaparición. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El reciente altercado en el Senado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña derivó en una situación legal, luego de que se presentara una denuncia ante las autoridades. Como parte del proceso, uno de los legisladores recibió custodia, medida que recibió críticas por parte de la activista Cecilia Flores Armenta.

¿Qué pasó? El 27 de agosto, al finalizar una sesión, se registró un altercado entre ambos políticos, quienes tras la agresiones y violencias denunciaron la situación a las instituciones correspondientes.

La denuncia impulsada por el ex presidente de la Cámara Alta ha progresado en la vía judicial. Como consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) asignó custodia de la Guardia Nacional (GN) a Noroña tras la denuncia penal presentada.

No obstante, el legislador de Morena hizo público que no aceptaría la medida. Entre los cuestionamientos surgió la madre buscadora de Sonora, quien señaló como injusta la protección otorgada a Noroña, ya que, consideró que a ella se le ha negado este recurso en cuatro ocasiones.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, puntualizó el ex titular.

Ceci Flores arremete contra Noroña

En su cuenta de ‘X’, la madre buscadora expresó su inconformidad con la medida de protección otorgada por la FGR al morenista, luego del enfrentamiento con ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI.

Flores Armenta también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando que la protección brindada al senador se extienda a los niños y a quienes realizan labores de búsqueda.

“Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo. He pedido protección 4 veces y me lo han negado y este señor que solo tiene como enemigo su boca, ya tiene quien lo cuide”, publicó la fundadora.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En medio de la polémica, el líder tricolor respondió a las declaraciones de Fernández Noroña, y utilizó sus redes sociales para cuestionar que el senador reciba escoltas pagados con dinero público. Además, exigió que esos recursos se destinen a la protección de la población y no al beneficio de figuras políticas.

Como parte de su argumento, Moreno Cárdenas también acusó al morenista de falsear información y de cometer actos de corrupción.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, apuntó.

Temas Relacionados

Ceci FloresGerardo Fernández NoroñaMorenaFGRmexico-noticias

Más Noticias

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

La cantante enfrenta las especulaciones sobre un posible cambio físico en medio de protestas por una próxima presentación de Guadalajara

Ángela Aguilar enciende las redes

Temblor en México hoy domingo 7 de septiembre: se registró un sismo de 4.0 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy domingo

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Esta noche una celebridad saldrá para siempre de este reality show de Televisa

Sexta eliminación en La Casa

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos ante inundaciones, propone el PAN

El diputado Andrés Sánchez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

Sexta eliminación en La Casa

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia tras tenso momento viral con su novio

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

Alfredo Adame se venga de Televisa y TV Azteca lo confirma en La Granja VIP, rival de La Casa de los Famosos

Así fue la emotiva pedida de mano de Michael Ronda a Karena Flores que hizo suspirar a sus seguidores

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”