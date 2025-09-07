Ceci Flores critica protección de la FGR a Fernández Noroña: ‘Ojalá así cuidaran a quienes buscamos’

La activista Cecilia Patricia Flores Armenta en la víspera de su desaparición. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El reciente altercado en el Senado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña derivó en una situación legal, luego de que se presentara una denuncia ante las autoridades. Como parte del proceso, uno de los legisladores recibió custodia, medida que recibió críticas por parte de la activista Cecilia Flores Armenta.

¿Qué pasó? El 27 de agosto, al finalizar una sesión, se registró un altercado entre ambos políticos, quienes tras la agresiones y violencias denunciaron la situación a las instituciones correspondientes.

La denuncia impulsada por el ex presidente de la Cámara Alta ha progresado en la vía judicial. Como consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) asignó custodia de la Guardia Nacional (GN) a Noroña tras la denuncia penal presentada.

No obstante, el legislador de Morena hizo público que no aceptaría la medida. Entre los cuestionamientos surgió la madre buscadora de Sonora, quien señaló como injusta la protección otorgada a Noroña, ya que, consideró que a ella se le ha negado este recurso en cuatro ocasiones.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, puntualizó el ex titular.

Ceci Flores arremete contra Noroña

En su cuenta de ‘X’, la madre buscadora expresó su inconformidad con la medida de protección otorgada por la FGR al morenista, luego del enfrentamiento con ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI.

Flores Armenta también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando que la protección brindada al senador se extienda a los niños y a quienes realizan labores de búsqueda.

“Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo. He pedido protección 4 veces y me lo han negado y este señor que solo tiene como enemigo su boca, ya tiene quien lo cuide”, publicó la fundadora.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En medio de la polémica, el líder tricolor respondió a las declaraciones de Fernández Noroña, y utilizó sus redes sociales para cuestionar que el senador reciba escoltas pagados con dinero público. Además, exigió que esos recursos se destinen a la protección de la población y no al beneficio de figuras políticas.

Como parte de su argumento, Moreno Cárdenas también acusó al morenista de falsear información y de cometer actos de corrupción.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, apuntó.