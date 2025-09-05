Noroña declina custodia de la Guardia Nacional tras pelea con Alito Moreno

Tras el anuncio de Noroña sobre las medidas otorgadas por la FGR, las criticas no se hicieron esperar, entre ellas Ceci Flores. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 5 de septiembre de 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó custodia de la Guardia Nacional (GN) luego de la denuncia interpuesta a legisladores priistas quienes protagonizaron una riña en el recinto la semana pasada.

Sin embargo, luego de las criticas que generó esta noticia el morenista descartó aceptar la medida, así lo dio a conocer en su cuenta oficial de X: “Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”.

Activistas como la madre buscadora Ceci Flores calificó la protección a Noroña como injusta, luego de que a ella se la han negado hasta en cuatro ocasiones: “Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo. He pedido protección 4 veces y me lo han negado y este señor que solo tiene como enemigo su boca, ya tiene quien lo cuide. Que injusto presidenta Claudia Sheinbaum ojalá así cuidaran a nuestros niños o a quienes los buscamos”.

Noroña ha llamado “mensajes solidarios” a publicaciones que apuntan a que la prensa sería la culpable de que la Fiscalía le haya otorgado protección de elementos de la GN, ya que acusan que el hecho de publicar que tiene una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, lo pone en riesgo, sin embargo, se olvida que él ya había hecho publica vía redes sociales la posesión de esa vivienda.

Información en desarrollo...