Alito Moreno llama “cínico” y “chillón” a Noroña por aceptar los escoltas de la GN, tras pelea

El legislador de Morena rindió las primeras declaraciones tras el altercado con el militante del PRI. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Tras el enfrentamiento que protagonizaron Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado, el pasado 27 de agosto, ambos legisladores denunciaron la agresión ante las instancias correspondientes, sin embargo, hasta el momento solo la del ex presidente de la Cámara Alta ha tenido avances.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya asignó custodia a Fernández Noroña, como resultado de la denuncia penal que interpuso, debido a la agresión por parte de cinco legisladores de la bancada priista, entre los que se encuentran Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Manuel Añorve.

Aunado a ello, se tenía prevista la diligencia de la FGR el día de hoy, en el Senado, donde se recrearía la agresión entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, no obstante, fue pospuesta sin mayor información.

El anuncio de la designación se dio en las redes sociales del morenista:

FGR asigna custodios a Noroña. Foto: x.com/@fernandeznorona

Mientras que el priista lo tachó de “cobarde”, “cínico” y “chillón”, al tiempo que pedía desistir de los escoltas.

Alejandro Moreno llama cobarde a Noroña. Foto: x.com/@alitomorenoc

El dirigente del PRI recordó las razones que originaron el incidente, ya que durante la sesión no se le permitió la participación, pese a estar aprobada y pactada previamente. Las declaraciones recientes

De igual manera, Moreno presentó una denuncia por “amenazas y otros delitos en agravio de su persona”, sin embargo no ha reportado avances.

Noroña, por su parte, explicó también que fue citado para continuar con la indagatoria, motivo por el cual no podría estar presente en el informe de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo.

Tras los insultos, Noroña respondió, llamándolos “pandilleros” e “hipócrita”

Noroña responde a Alito. Foto: x.com/@fernandeznorona

Durante la jornada, Fernández Noroña también aprovechó para reavivar la polémica con la periodista Azucena Uresti, de quien señaló ser propietaria de una casa de 13 millones.

Azucena Uresti le responde a Noroña. Foto: x.com/@fernandeznorona

Finalmente, declinó la protección ofrecida por la Fiscalía, y aseguró que se formalizará mediante un oficio.

Fernández Noroña declina protección. Foto: x.com/@fernandeznorona