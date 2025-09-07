México

Abuchean a Samuel García en evento de Claudia Sheinbaum: “Nada, nada, nada, aquí se respeta a todos”

La mandataria realiza una gira por todo México para rendir cuentas por su Primer Informe de Gobierno

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Samuel García reconoció el trabajo
Samuel García reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025, como parte de su gira para dar informar sobre los resultados que ha tenido su gobierno durante el primer año como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Nuevo León.

Acompañada del gobernador Samuel García y su gabinete, el emecista comenzó su discurso entre abucheos y gritos de “¡Fuera!”, sin tomarle mayor importancia, siguió con palabras que destacaron la estrategia de Claudia Sheinbaum respecto al gobierno de Estados Unidos.

El gobernador destacó otros cuatro puntos con respecto a las políticas de la mandataria morenista. En medio de consignas de “¡Maestros jubilados, seremos escuchados!”, Samuel García felicitó a la mandataria por la reducción de la pobreza, ya que en el estado se redujo a menos de punto cinco, “con la mínima pobreza en la historia de nuestro estado”.

El tercer punto resaltado por el neoleonés “es el apoyo que usted y su equipo nos han dado para proyectos como el metro, el tren suburbano y la carretera interserrana... vamos a hacer obra pública nunca antes vista”. Las palabras de Samuel García fueron acompañadas por gritos de apoyo a la presidenta “García está contigo”.

Seguridad fue otro punto destacado por el gobernador de Nuevo León, en el que agradeció la coordinación con diferentes autoridades subrayando que en el estado “hay menos feminicidios, menos delitos y mucho más paz”, por lo que le siguió un grito de los asistentes que acusaron que el emecista “¡Miente!”.

A manera de conclusión, Samuel García cerró su participación enmarcando que “las cifras del mes de julio han colocado a Nuevo León como el primer lugar en ingreso, en educación, en salud y sin duda es por el gran trabajo que el Gobierno Federal tiene con el Estado”.

Claudia Sheinbaum destaca avances en Nuevo León, Samuel García es abucheado

Luego de que el gobernador de Nuevo León terminara su discurso, los asistentes al evento comenzaron a gritar “¡Presidenta!”, una vez que Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y agradeció a Samuel García por el recibimiento, la audiencia lo abucheó.

Bajo el lema "Vamos bien
Bajo el lema "Vamos bien y vamos a ir mejor. La transformación avanza", la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Nuevo León. (Foto: @Claudiashein)

Nada, nada, nada, aquí se respeta a todos”, sentenció la mandataria, mientras el emecista mantenía un gesto incómodo por lo sucedido. Sheinbaum recalcó que aunque pertenecen a partidos políticos distintos, ambos gobiernan para el pueblo, “tiene que haber coordinación”.

La mandataria recordó que su gira implica ir a todos los estados de la República Mexicana, por lo que hoy visitó Durango, Sonora y Nuevo león, en los primeros dos estados anunció el impulso al sector ganadero.

La presidenta adjudicó el crecimiento debido a tres puntos destacables: el aumento al salario mínimo, la recuperación de infraestructura y en la implementación de programas del bienestar.

La mandataria destacó que en este estado los programas del bienestar llegan a 1,416,929 personas. Anunció que el día martes 9 de septiembre de 2025 se dará banderazo a la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Sheinbaum también destacó que en el estado de Nuevo León alrededor de 750 mil personas recibirán un descuento en la deuda del Infonavit.

Temas Relacionados

Samuel GarcíaClaudia SheinbaumPrimer Informe de GobiernoNuevo LeónMéxicoMorenaMovimiento CiudadanoMCmexico-noticias

Más Noticias

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René está en el escenario

Sigue minuto a minuto el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Concierto de Residente EN VIVO

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Lo más vistó en Disney+

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

El entorno familiar ha priorizado la estabilidad y el desarrollo académico de las gemelas

La vida de las hijas

Para lucir un rostro sin arrugas este famoso actor ha usado por 40 años la orinoterapia

Un famoso intérprete revela en una entrevista el método alternativo que utiliza desde hace décadas para el cuidado de su piel

Para lucir un rostro sin

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

El defensa central también reveló su grata experiencia cuando veía salir a los jugadores de Guadalajara de Verde Valle

El histórico jugador de Chivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vida de las hijas

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

Atrapan a 16 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van 17 víctimas rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René está en el escenario

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Para lucir un rostro sin arrugas este famoso actor ha usado por 40 años la orinoterapia

Novia de Facundo habla sobre el supuesto hombre que contestó la llamada que le hizo el conductor desde La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

DEPORTES

El histórico jugador de Chivas

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre