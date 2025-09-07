Abuchean a Samuel García en evento de Claudia Sheinbaum: “Nada, nada, nada, aquí se respeta a todos”

Samuel García reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025, como parte de su gira para dar informar sobre los resultados que ha tenido su gobierno durante el primer año como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Nuevo León.

Acompañada del gobernador Samuel García y su gabinete, el emecista comenzó su discurso entre abucheos y gritos de “¡Fuera!”, sin tomarle mayor importancia, siguió con palabras que destacaron la estrategia de Claudia Sheinbaum respecto al gobierno de Estados Unidos.

El gobernador destacó otros cuatro puntos con respecto a las políticas de la mandataria morenista. En medio de consignas de “¡Maestros jubilados, seremos escuchados!”, Samuel García felicitó a la mandataria por la reducción de la pobreza, ya que en el estado se redujo a menos de punto cinco, “con la mínima pobreza en la historia de nuestro estado”.

El tercer punto resaltado por el neoleonés “es el apoyo que usted y su equipo nos han dado para proyectos como el metro, el tren suburbano y la carretera interserrana... vamos a hacer obra pública nunca antes vista”. Las palabras de Samuel García fueron acompañadas por gritos de apoyo a la presidenta “García está contigo”.

Seguridad fue otro punto destacado por el gobernador de Nuevo León, en el que agradeció la coordinación con diferentes autoridades subrayando que en el estado “hay menos feminicidios, menos delitos y mucho más paz”, por lo que le siguió un grito de los asistentes que acusaron que el emecista “¡Miente!”.

A manera de conclusión, Samuel García cerró su participación enmarcando que “las cifras del mes de julio han colocado a Nuevo León como el primer lugar en ingreso, en educación, en salud y sin duda es por el gran trabajo que el Gobierno Federal tiene con el Estado”.

Claudia Sheinbaum destaca avances en Nuevo León, Samuel García es abucheado

Luego de que el gobernador de Nuevo León terminara su discurso, los asistentes al evento comenzaron a gritar “¡Presidenta!”, una vez que Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y agradeció a Samuel García por el recibimiento, la audiencia lo abucheó.

Bajo el lema "Vamos bien y vamos a ir mejor. La transformación avanza", la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Nuevo León. (Foto: @Claudiashein)

“Nada, nada, nada, aquí se respeta a todos”, sentenció la mandataria, mientras el emecista mantenía un gesto incómodo por lo sucedido. Sheinbaum recalcó que aunque pertenecen a partidos políticos distintos, ambos gobiernan para el pueblo, “tiene que haber coordinación”.

La mandataria recordó que su gira implica ir a todos los estados de la República Mexicana, por lo que hoy visitó Durango, Sonora y Nuevo león, en los primeros dos estados anunció el impulso al sector ganadero.

La presidenta adjudicó el crecimiento debido a tres puntos destacables: el aumento al salario mínimo, la recuperación de infraestructura y en la implementación de programas del bienestar.

La mandataria destacó que en este estado los programas del bienestar llegan a 1,416,929 personas. Anunció que el día martes 9 de septiembre de 2025 se dará banderazo a la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Sheinbaum también destacó que en el estado de Nuevo León alrededor de 750 mil personas recibirán un descuento en la deuda del Infonavit.