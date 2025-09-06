México

Cómo ver en vivo desde casa el concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX

El intérprete se presentará completamente gratis para miles de mexicanos

Por Ignacio Izquierdo

Residente anuncia concierto gratis en
Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. (Infobae México)

Uno de los conciertos más esperados del calendario cultural de la Ciudad de México se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre a las 20 horas, cuando el Zócalo capitalino abra sus puertas para recibir al rapero puertorriqueño Residente.

Según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, este espectáculo, de carácter público y gratuito, se enmarca dentro del ciclo de grandes eventos destinados a fomentar la vida artística y la participación social en la capital.

Se anticipa que miles de personas asistan a la presentación, ya que Residente es reconocido por su capacidad para atraer multitudes y por su relevancia dentro del rap latinoamericano.

Desde sus días al frente de Calle 13, grupo pionero en fusionar rap y música urbana con géneros tradicionales de América Latina, hasta su consagrada carrera como solista, el artista se ha destacado por letras con contenido social y una postura crítica ante la realidad política y cultural del continente.

La Secretaría de Cultura confirmó
La Secretaría de Cultura confirmó el show gratuito de Residente en el Zócalo de la CDMX. (X)

La presentación de Residente promete convertirse en uno de los eventos musicales más concurridos del año en la capital, consolidando el Zócalo como punto de encuentro para iniciativas culturales de alcance masivo. Veremos si se rompe el récord o continúa en manos de Los Fabulosos Cadillacs.

Si no puedes asistir a la Plaza de la Constitución, pero no te quieres perder del espectáculo de Residente, tienes la alternativa de verlo desde tu casa. Como pasa con cada show que trae la Secretaría de Cultura de la CDMX, los canales de televisión pública se sumarán a la cobertura del evento.

Entre los canales que transmitirán el concierto se encuentran Capital 21 y Canal Catorce, lo que garantizará que un amplio público pueda disfrutar del show sin importar su ubicación. El evento también será transmitido por las redes sociales de la Secretaría de Cultura.

Las canciones más emblemáticas de Residente

Se recomienda a quienes planean
Se recomienda a quienes planean acudir al concierto que lleven ropa abrigadora e impermeable. (@residente, Instagram)

A lo largo de su trayectoria, Residente ha dejado huella en la música latinoamericana con canciones que abordan temáticas sociales, identidad y crítica política.

Durante su etapa como líder de Calle 13, destacó con temas como Latinoamérica del álbum Entren los que quieran, considerada himno continental por su mensaje de unidad y raíz.

Otro clásico es Atrévete-te-te, parte de Calle 13, pieza icónica por su ritmo innovador y lírica irreverente. La vuelta al mundo, incluida en Entren los que quieran, resalta por su mirada reflexiva sobre la libertad y el sentido de pertenencia.

Como solista, Residente lanzó Somos anormales y Desencuentro, ambas del disco Residente, proyecto introspectivo y experimental que explora sus raíces genéticas globales. El renombrado tema Guerra, también en Residente, denuncia los conflictos armados y el sufrimiento de los pueblos. Cada una de estas canciones ha consolidado a Residente como voz potente en la música y la conciencia social latinoamericana.

