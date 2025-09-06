Samuel García afirma que expulsará a Zinc Nacional, tras reciente incendio y clausura previa| Video

Incendio en Zinc Nacional, Nuevo León. Screenshot @report_sng

Una explosión seguida de un incendio en la planta de Zinc Nacional, ubicada en el municipio de San Nicolás, Nuevo León, provocó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio la tarde del viernes 5 de septiembre.

El incidente no dejó personas lesionadas y motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia, así como una declaración del gobernador Samuel García Sepúlveda, quien anunció que la empresa será desalojada del estado en el futuro próximo.

¿Qué ocurrió?

El siniestro ocurrió minutos antes de las 15 horas, en la planta ubicada en el cruce de las avenidas Manuel M. Ponce y Pedro Galindo, dentro de la colonia Lomas del Roble 1er Sector. Elementos de Protección Civil del Estado, en coordinación con otros servicios de emergencia, acudieron de inmediato al lugar, lo cual evitó que las llamas no se extendieran a los inmuebles aledaños, lo que evitó daños mayores en la zona.

Zinc Nacional informó mediante un comunicado que el fuego se originó en el área de un tanque de almacenamiento, afectando únicamente el recubrimiento de plástico del mismo. La empresa subrayó que el incendio fue controlado de manera oportuna y que no se reportaron personas lesionadas entre sus colaboradores, también aseguró estar colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del incidente y reiteró que todos sus trabajadores se encuentran en buen estado.

El gobernador negó estar construyendo un rancho dentro de un predio de 700 hectáreas Crédito: Cuartoscuro

Clausura y reapertura

El contexto de este incidente adquiere relevancia adicional porque la planta de Zinc Nacional había reanudado operaciones recientemente, luego de que el 24 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) retiró la clausura total temporal que mantenía sobre la instalación, luego de que la empresa “cumpliera con las medidas correctivas” exigidas por la autoridad ambiental.

En ese momento, la compañía consideró la reapertura como un avance en su compromiso con la normatividad ambiental y la transparencia en sus procesos, además de reforzar la colaboración con las autoridades federales.

Tras la reapertura, Zinc Nacional manifestó: “Este paso refleja nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la mejora continua y la colaboración transparente con las autoridades. Reiteramos que los dos procedimientos restantes con la PROFEPA siguen en curso y son de carácter estrictamente administrativo”.

Además se comprometió a trabajar de manera coordinada con autoridades estatales, locales y federales, con el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades vecinas y al desarrollo sustentable de la región.

Reacción oficial

El incendio ocurrido menos de un mes después de la reapertura ha generado cuestionamientos sobre la confiabilidad de la empresa y su capacidad para operar bajo los estándares ambientales requeridos.

En respuesta a lo sucedido, el gobernador prometió a través de sus redes sociales que la empresa será desalojada de Nuevo León por motivos ambientales. Aunque no precisó detalles sobre el procedimiento ni los plazos, el mandatario dejó claro que la permanencia de Zinc Nacional en la entidad ya no será tolerada.

La decisión del gobierno estatal representa un cambio significativo para la empresa, que ahora enfrenta la posibilidad de abandonar el estado como consecuencia de los recientes acontecimientos y de la creciente preocupación por el impacto ambiental de sus operaciones.