México

Helado de nogada: Cómo preparar este delicioso postre, ideal para las fiestas patrias

Esta preparación destaca por su sabor sofisticado, ideal para ser el centro de tu fiesta mexicana

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta postre es delicioso, ideal
Esta postre es delicioso, ideal para la celebración de las fiestas patrias. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada año, septiembre se llena de colores, sabores y aromas que celebran la identidad mexicana. Y entre todos los platillos tradicionales, los chiles en nogada ocupan un lugar especial en la gastronomía nacional.

Sin embargo, este año, una innovadora propuesta ha comenzado a tomar fuerza entre los amantes del buen comer: el helado de nogada, una versión dulce y refrescante inspirada en el emblemático platillo poblano.

Este postre combina la cremosidad de la nuez de Castilla con un sutil toque de especias, frutas secas y granada, ingredientes que caracterizan a la salsa nogada tradicional. Aunque suene sofisticado, preparar este helado en casa es posible y representa una manera creativa y diferente de rendir homenaje a las fiestas patrias.

Este postre lleva el sabor
Este postre lleva el sabor de la tradicional de la nogada a otro nivel. Foto: (Gemini IA)

¿Qué es la nogada?

La nogada es una salsa elaborada principalmente con nuez de Castilla, leche o crema, queso fresco, canela y un toque de jerez o vino dulce. Se utiliza tradicionalmente para bañar los chiles en nogada, uno de los platillos más representativos del 15 de septiembre.

El helado de nogada toma estos ingredientes y los adapta para crear una experiencia sensorial completamente nueva.

Ingredientes para el helado de nogada:

  • 2 tazas de nuez de Castilla pelada (previamente remojada en leche)
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 taza de leche entera
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 1/2 taza de queso crema o queso fresco suave
  • 1/4 de taza de azúcar (opcional, dependiendo del dulzor deseado)
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de jerez dulce o brandy (opcional)
  • Granada, nuez picada y perejil fresco para decorar (opcional)
El paso final es decorar
El paso final es decorar este postre para darle un aspecto muy patrio. Foto: (Gemini IA)

Preparación:

  1. Pela y remoja las nueces de Castilla al menos 2 horas antes en leche tibia para suavizarlas y eliminar el amargor.
  2. En una licuadora, mezcla las nueces escurridas con la leche, crema, queso, leche condensada, vainilla, canela y jerez hasta obtener una mezcla muy cremosa y homogénea.
  3. Ajusta el dulzor al gusto. Si es necesario, añade azúcar poco a poco.
  4. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelar y mételo al congelador.
  5. Durante las primeras 4 horas, revuelve el helado cada 30-40 minutos para evitar la formación de cristales y obtener una textura más cremosa.
  6. Una vez que esté firme, sirve en copas y decora con granos de granada, nuez picada y una hojita de perejil, simulando los colores patrios.

El helado de nogada no solo es una forma original de reinterpretar un clásico mexicano, sino que también es una alternativa perfecta para los días calurosos de septiembre. Puede servirse como postre en cenas patrias o simplemente disfrutarse en familia durante el mes de la independencia.

Esta receta también refleja el auge de la cocina fusión y de autor, donde los sabores tradicionales encuentran nuevas formas de expresión. Con cada cucharada, se puede saborear la riqueza de la cultura gastronómica mexicana, ahora en versión helada.

Temas Relacionados

Helado de nogadaNogadaChiles en nogadaPostresFiestas patrias15 de septiembremexico-recetas

Más Noticias

Temblor en Veracruz hoy: se registra sismo en Las Choapas, Veracruz

El temblor sucedió a las 1:12 horas, a una distancia de 62 km de Las Choapas y tuvo una profundidad de 56.6 km

Temblor en Veracruz hoy: se

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Tapachula, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

Prevención del suicidio: Estas son las señales que no se deben pasar por alto

Brindar apoyo y acompañamiento es crucial para hacer ver a esa persona que no se encuentra sola y que tiene la oportunidad de salir adelante

Prevención del suicidio: Estas son

Usuarios de redes celebran en México la nueva edición de Barbie y Ken de Día de Muertos 2025

Esta versión trae a la icónica pareja vistiendo atuendos representativos la moda mexicana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

Usuarios de redes celebran en

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.0 en Las Choapas, Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscan detener reclutamiento del narco

Buscan detener reclutamiento del narco en centrales camioneras del país: legisladores lanzan propuesta

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Tras su paso por La

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality show de TV Azteca

La Casa de los Famosos México: Elaine Haro y ‘El Guana’ compiten por la salvación

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

Yo soy Betty, la fea conquista a una nueva generación y lidera el catálogo de Prime Video México

Las guerreras k-pop rompen nuevo récord y se mantienen en lo más alto de Netflix México

DEPORTES

Fátima Neri, promesa del tiro

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE