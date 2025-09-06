Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

El titular de la SSPC dará una conferencia de prensa el 7 de septiembre para informar sobre los datos de los detenidos. REUTERS/Henry Romero

La reciente detención de empresarios y servidores públicos presuntamente vinculados al huachicol en México representa un avance en la estrategia federal para combatir la corrupción y la impunidad.

El día de hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la ejecutaron diversas órdenes de aprehensión como parte de investigaciones en curso dirigidas a desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con Harfuch, entre los detenidos se encuentran directivos de empresas y funcionarios públicos, todos señalados por su presunta relación con actividades ilícitas en el sector energético. Esta operación conjunta responde a la política federal que prioriza el combate frontal al mercado ilegal de combustibles, fenómeno que afecta tanto la economía nacional como la seguridad pública.

El despliegue operativo se enmarca en el seguimiento de investigaciones iniciadas tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de hidrocarburo en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Este decomiso constituyó un golpe relevante a las estructuras criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles, y permitió profundizar las indagatorias que ahora derivan en la captura de los presuntos responsables.

Las detenciones se dieron a partir del decomiso de 10 millones de litros en Tamaulipas. (Foto: SSPC)

“Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de la SEMAR, FGR y SSPC detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión”, añadió Harfuch en su cuenta de X.

Compromiso de la cero tolerancia al impunidad

Informe oficial de la SEMAR. (Foto: SEMAR)

Las instituciones participantes subrayaron que estas acciones se alinean con los principios de la actual administración federal, que ha reiterado su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a la corrupción y la impunidad. Según los responsables de la investigación, el proceso sigue en curso y se continuará con los esfuerzos para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia gubernamental.

Una vez concretadas las detenciones, los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.

“Las órdenes de aprehensión contra empresarios y servidores públicos fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad; la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones”, se lee en el comunicado de la SEMAR.

De acuerdo con los comunicados, los arrestos siguen el programa de cero impunidad presentado por Claudia Sheinbaum. (Guardia Nacional)

Finalmente, Harfuch informó que para ampliar los detalles sobre esta operación y el estado de las investigaciones, las dependencias federales ´realizarán una conferencia de prensa el domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas, en la que se prevé ofrecer información adicional sobre los resultados y próximos pasos en la lucha contra el mercado ilícito de combustibles.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal. Se dará una conferencia de prensa mañana domingo a las 11:00 hrs para conocer los detalles de estas acciones en conjunto”, finalizó el titular de la SSPC.