Así fue la presentación en vivo del Bogueto y Uzielito Mix en La Casa de los Famosos México

El Bogueto se presentó en La Casa de los Famosos. Foto: (Captura de pantalla)

La noche del viernes 5 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 vivieron una experiencia que rompió la rutina de aislamiento que caracteriza al reality. Tras más de un mes sin contacto con el exterior, la llegada inesperada de El Bogueto y Uzielito Mix transformó la atmósfera de la casa, regalando a los concursantes un respiro largamente anhelado.

La velada coincidió con la sexta semana de competencia y se enmarcó en la esperada fiesta temática de ‘Cleopatra y Faraones’, que transportó a los participantes a una ambientación inspirada en el Antiguo Egipto. Al acceder al jardín, los habitantes se encontraron con un escenario decorado con pirámides, esfinges, columnas y figuras que evocaban a los dioses egipcios, lo que reforzó la sensación de estar viviendo una noche fuera de lo común.

La fiesta de esta semana habló sobre Cleopatra y faraones. Foto: (Televisa Univisión)

La música marcó el ritmo de la celebración desde el primer momento. Al abrirse las puertas, comenzaron a sonar los temas ‘Vaquero’ y ‘Como cuando no era Cantante’, interpretados en vivo por El Bogueto y Uzielito Mix.

La reacción de los habitantes fue inmediata: la emoción se reflejó en sus rostros y no tardaron en bailar y corear las canciones, disfrutando la música con una intensidad que no se había visto en ocasiones anteriores. Cuando sonó ‘Vaquero Remix’, la pista se llenó de energía y, para cerrar, el público despidió a los artistas al ritmo de ‘Como cuando no era Cantante’.

La intervención de La Jefa no tardó en llegar. Tras finalizar el mini concierto, solicitó a los habitantes que regresaran al interior de la casa. La instrucción fue reiterada en dos ocasiones, cada vez con mayor firmeza: “¡Habitantes, todos adentro de La Casa!”. Aunque la despedida generó cierta tristeza entre los concursantes, estos agradecieron a los músicos por el espectáculo antes de volver al encierro.

Los habitantes disfrutaron de un festín muy bien organizado. Foto: (Televisa Univisión)

El ambiente festivo no se limitó a la música. La cena fue descrita como un auténtico festín, con platos como papas doradas, cordero, pescado, sopa y ensalada, que recibieron cientos de halagos por parte de los asistentes. En cuanto a las bebidas, la expectativa por el regreso del vodka fue sustituida por la sorpresa de encontrar mezcal como la opción principal, lo que añadió un giro inesperado a la velada.

La fiesta de ‘Cleopatra y Faraones’ se produjo después de una jornada marcada por el reto del robo de la salvación, en el que Elaine Haro retiró a Abelito de la placa de nominados. Este contexto de tensión se disipó momentáneamente gracias a la celebración, permitiendo a los habitantes disfrutar de una noche que, por unas horas, los hizo sentir como auténtica realeza egipcia.