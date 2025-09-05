Sheinbaum rechaza desafío de Saúl Monreal para competir por Zacatecas en 2027 sin Morena

Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las amenazas desafiantes de Saúl Monreal para buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 sin Morena | Europa Press

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a decir que “no entraría en debate” tras la nueva polémica respecto a las intenciones del senador Saúl Monreal Ávila, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 mediante otros medios como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Sheinbaum Pardo enfatizó que esto ya no es posible en la ley, dada la promulgación de la llamada “Ley Contra el Nepotismo” para poder ocupar cargos públicos por parte de “familias” o grupos que se encuentren dentro del mismo círculo partidista:

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo... por eso envié la iniciativa (contra el nepotismo) y por eso se aprobó la iniciativa (...) Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces esa es la regla”, señaló.

Previo a estas aseveraciones, la titular del Ejecutivo Federal hizo una explicación exhaustiva respecto a que esta nueva legislación incluye desde el ser diputado, senador hasta presidencias municipales y gubernaturas en todo el país.

Saúl Monreal es parte importante de la familia partidista que alberga al propio Ricardo Monreal y al actual gobernador de Zacatecas, David Monreal | Captura de Pantalla

El llamado de Ricardo Monreal: serenidad en el clan que quiere gobernar Zacatecas

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, instó públicamente a su hermano a moderar sus aspiraciones políticas rumbo a la contienda por la gubernatura estatal en 2027.

En declaraciones recogidas por El Universal, el senador Monreal subrayó que, aunque su hermano cuenta con trayectoria y liderazgo en Zacatecas, “debe serenarse y actuar con prudencia”, aludiendo a la importancia de mantener la unidad dentro de Morena. Añadió que “nadie es indispensable” y que el proceso rumbo a 2027 apenas comienza, por lo que resulta apresurado comprometer posicionamientos fuera de la estructura partidista.

Por su parte, Saúl Monreal reiteró que su prioridad es terminar su periodo en el Senado de la República; sin embargo, no descarta las posibilidades de seguir otro camino político. La postura del también exdiputado plantea un escenario de potencial fragmentación dentro de Morena en Zacatecas, entidad gobernada actualmente por David Monreal Ávila.

Los hermanos Monreal Ávila han mantenido el control político de Zacatecas durante casi 20 años | Reuters - FB, Saúl Monreal - X, David Monreal

Las aspiraciones del PAN a la Presidencia en 2030: Kenia López Rabadán y Maru Campos

En otro momento de “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum Pardo habló sobre las recientes declaraciones de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) ―entre ellos el dirigente Jorge Romero y el senador Ricardo Anaya―, quienes estiman que sus compañeras Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, podrían ser los perfiles que encabecen la candidatura presidencial blanquiazul en 2030.

Con un tono irrisorio, la presidenta dijo que ambas funcionarias deberían “dejar de ‘futurear’” y que, en el caso de López Rabadán, atienda primero su encargo en el segundo año de funciones de la LXVI Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sheinbaum dejo entrever una actitud de risa ante lo dicho por los dirigentes panistas que ya plantean a López Rabadán y Maru Campos como "presidenciables" para 2030 | Presidencia de la República

“Todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ya después, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tender legítimas aspiraciones, primero faltan cinco años, cinco largo años, aunque se pasan rápido y después el pueblo decide“, explicó.