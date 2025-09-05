México

Sheinbaum rechaza desafío de Saúl Monreal para competir por Zacatecas en 2027 sin Morena

La mandataria fue tajante al decir que “no entraría en debate” con el actual senador, pero sí recordó que la Ley de Nepotismo ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y esta misma la prohíbe

Por Diego Mendoza López

Guardar
Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre
Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las amenazas desafiantes de Saúl Monreal para buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 sin Morena | Europa Press

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a decir que “no entraría en debate” tras la nueva polémica respecto a las intenciones del senador Saúl Monreal Ávila, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 mediante otros medios como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Sheinbaum Pardo enfatizó que esto ya no es posible en la ley, dada la promulgación de la llamada “Ley Contra el Nepotismo” para poder ocupar cargos públicos por parte de “familias” o grupos que se encuentren dentro del mismo círculo partidista:

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo... por eso envié la iniciativa (contra el nepotismo) y por eso se aprobó la iniciativa (...) Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces esa es la regla”, señaló.

Previo a estas aseveraciones, la titular del Ejecutivo Federal hizo una explicación exhaustiva respecto a que esta nueva legislación incluye desde el ser diputado, senador hasta presidencias municipales y gubernaturas en todo el país.

Saúl Monreal es parte importante
Saúl Monreal es parte importante de la familia partidista que alberga al propio Ricardo Monreal y al actual gobernador de Zacatecas, David Monreal | Captura de Pantalla

El llamado de Ricardo Monreal: serenidad en el clan que quiere gobernar Zacatecas

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, instó públicamente a su hermano a moderar sus aspiraciones políticas rumbo a la contienda por la gubernatura estatal en 2027.

En declaraciones recogidas por El Universal, el senador Monreal subrayó que, aunque su hermano cuenta con trayectoria y liderazgo en Zacatecas, “debe serenarse y actuar con prudencia”, aludiendo a la importancia de mantener la unidad dentro de Morena. Añadió que “nadie es indispensable” y que el proceso rumbo a 2027 apenas comienza, por lo que resulta apresurado comprometer posicionamientos fuera de la estructura partidista.

Por su parte, Saúl Monreal reiteró que su prioridad es terminar su periodo en el Senado de la República; sin embargo, no descarta las posibilidades de seguir otro camino político. La postura del también exdiputado plantea un escenario de potencial fragmentación dentro de Morena en Zacatecas, entidad gobernada actualmente por David Monreal Ávila.

Los hermanos Monreal Ávila han
Los hermanos Monreal Ávila han mantenido el control político de Zacatecas durante casi 20 años | Reuters - FB, Saúl Monreal - X, David Monreal

Las aspiraciones del PAN a la Presidencia en 2030: Kenia López Rabadán y Maru Campos

En otro momento de “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum Pardo habló sobre las recientes declaraciones de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) ―entre ellos el dirigente Jorge Romero y el senador Ricardo Anaya―, quienes estiman que sus compañeras Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, podrían ser los perfiles que encabecen la candidatura presidencial blanquiazul en 2030.

Con un tono irrisorio, la presidenta dijo que ambas funcionarias deberían “dejar de ‘futurear’” y que, en el caso de López Rabadán, atienda primero su encargo en el segundo año de funciones de la LXVI Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sheinbaum dejo entrever una actitud
Sheinbaum dejo entrever una actitud de risa ante lo dicho por los dirigentes panistas que ya plantean a López Rabadán y Maru Campos como "presidenciables" para 2030 | Presidencia de la República

“Todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ya después, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tender legítimas aspiraciones, primero faltan cinco años, cinco largo años, aunque se pasan rápido y después el pueblo decide“, explicó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoSaúl MonrealNepotismoLey Contra el NepotismoMorenaPTPVEMmexico-noticias

Más Noticias

LOL México 2026: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen en edición especial del show

El primer evento de Amazon Upfront México sirvió de marco para el anuncio de un spin-off sin precedentes, con cuatro figuras clave recorriendo el país en busca del próximo gran comediante

LOL México 2026: Eugenio Derbez,

Reportan volcadura de camión militar de la Sedena en Ensenada: un soldado muerto y 25 heridos

La falta de comunicación y el terreno complicado dificultaron la atención a los lesionados en Ojos Negros

Reportan volcadura de camión militar

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

Todo empezó después de que el concursante de LCDLF pudiera llamar a su novia en vivo

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor

La mañanera de hoy 5 de septiembre | Día Internacional de la Mujer Indígena, traducción de Cartilla de la Mujer, deuda de PEMEX y caso Ayotzinapa, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 5

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar tras entrevista: “En esta posición cuesta trabajo hablar”

El rapero platicó con el programa de espectáculos sobre los ataques que ha lanzado en contra de su padre familia paterna

Conductores de Ventaneando se burlan
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE da hasta 80 años

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar tras entrevista: “En esta posición cuesta trabajo hablar”

Ivonne Montero deja atrás trágico pasado y se enamora de un policía 11 años menor

“Seguimos confiando”: La defensa de Héctor Parra presenta un nuevo amparo para modificar su sentencia

Adela Micha rompe el silencio: ¿hubo trato con Pepe Aguilar por un 1 millones de dólares por entrevista con Nodal?

DEPORTES

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”