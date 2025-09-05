Sheinbaum desaíra aspiración de Kenia López y Maru Campos a la Presidencia en 2030: “Ya anda futureando”

Sheinbaum destacó que actualmente faltan "cinco largos años" para la elección presidencial. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó el supuesto destape de Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por parte del mismo partido, como posibles candidatas presidenciales rumbo a las elecciones del 2030.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, a lo que respondió riéndose y destacando que a López Rabadán “todavía le falta” concluir su tiempo como presidenta de la Cámara de Diputados.

“Todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ya después, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tender legítimas aspiraciones, primero faltan cinco años, cinco largo años, aunque se pasan rápido y después el pueblo decide.

“En el caso de Morena está muy determinado la manera en que se elige a los candidatos , está en sus reglas, en caso de otros partidos pues es distinto, ¿No les llama la atención que apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda ‘futureando’?“, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...