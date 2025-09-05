México

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar tras entrevista: “En esta posición cuesta trabajo hablar”

El rapero platicó con el programa de espectáculos sobre los ataques que ha lanzado en contra de su padre familia paterna

Por Adriana Castillo

Pepe y Emiliano Aguilar continúan envueltos en controversia por un conflicto familiar.

Y es que padre e hijo, respectivamente, protagonizaron un acalorado intercambio de indirectas a través de redes sociales luego de que el patriarca acusó a Carmen Treviño -su ex esposa y madre del rapero- de dejarlo en la calle cuando se separaron.

Tras el escándalo que se desató, Emiliano Aguilar concedió una entrevista para Ventaneando, donde inevitablemente fue cuestionado sobre las indirectas y comentarios que lanzó en contra de su padre, su hermana Ángela Aguilar y su cuñado Christian Nodal.

“Ya si me quieren atacar, yo también, o sea, no me voy a quedar callado, todos saben cómo soy. Si me quieren atacar otra vez, los voy a atacar otra vez, no me voy a callar”, aseguró.

El rapero también lamentó que Christian Nodal supuestamente no quiere firmar un permiso para que su hija Inti pueda viajar con Cazzu fuera de Argentina.

“Cuando vi eso dije chale, me quieres tirar sobre algo así y luego... cómo vas a usar a tu hija para atacar a alguien más. Ese tema ni lo quiero tocar, me hierve la sangre, es injusto, los que más sufren son los hijos”, comentó.

El rapero concedió una entrevista al programa de espectáculos tras la controversia que enfrenta por un conflicto familiar con Pepe Aguilar | YT: Ventaneando

Por último, confesó que actualmente está muy triste porque no puede convivir con su hija como quisiera, ya que se separó de su madre.

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar

La entrevista se transmitió en dos partes el 4 de septiembre y uno de los aspectos que llamó la atención de los conductores fue la posición que adoptó Emiliano Aguilar.

Y es que el rapero decidió recostarse sobre el césped para hablar ante las cámaras y micrófonos.

El impacto que esto causó en los conductores fue tan grande que todos imitaron la posición en sus respectivos sillones.

“Qué ganas de andar en Guadalajara como Emiliano”, comentó Roberto Rodríguez.

Linet Puente continuó: “Sí tengo que hacer un comentario, de por sí le cuesta trabajo hablar, de verdad que en esta posición cuesta trabajo hablar y respirar”.

Mónica Castañeda agregó: “Es que habla (ilegible)” y Linet Puente concluyó: “Exacto, pero bueno. Le agradecemos a Emiliano”.

