Emiliano Aguilar arremete contra la esposa de Pepe Aguilar: “Mi mamá no crió un cobarde”

Emiliano Aguilar querría sabotear a su familia. (Infobae México)

Emiliano Aguilar publicó un nuevo y contundente mensaje en contra de Pepe Aguilar por el conflicto familiar que atraviesan.

“Nomas para recordarles, día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa familia. Mi mamá no crió a un cobarde, pero el otro lado sí”, escribió en sus historias de Instagram.

El rapero hizo referencia a una fotografía de su padre, madrastra y hermanastros que publicó en su cuenta de Instagram con el rostro de ‘El Gordo’ -mascota de su padre-. Esto a manera de respuesta a una mofa que horas antes ellos lanzaron indirectamente en su contra.

IG@emiliano_aguilar.t

Eso no fue todo, también publicó un mensaje en sus historias de TikTok con la siguiente frase que, según algunos usuarios, podría ser una indirecta contra Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar.

“Mi jefa hizo un hombre (emojis de huevos), pero la otra no”, se lee.

(TikTok: @emiliano Aguilar Oficial)

El Gordo se burla de Emiliano Aguilar

Fue en la cuenta oficial de ‘El Gordo’ en Instagram donde se publicó una imagen editada del canino en el mismo escenario en el que Emiliano ha grabado varias indirectas en contra de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Tras el escándalo que se desató en redes, ‘El Gordo’ publicó un comunicado para disculparse.

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia. La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto y no reflejó la educación que me dio mi papá y no representa lo que esta cuenta quiere compartir", se lee.

El comunicado humorístico desde la cuenta de Gordo genera críticas y polémica en Instagram (IG)

Y continúa: “Me enojé de ver a mi hermano hablar mal una y otra vez de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: ‘si él lo hace, yo también puedo hacerlo’. Y ahí me equivoqué porque al hacer lo mismo que me duele que él haga me convertí en eso que critico”.

La fotografía en cuestión fue eliminada y Emiliano Aguilar rechazó las disculpas.

“¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pinch*s pocos huev*s. Definitivamente somos de diferente mandera", contestó el rapero en Instagram.

Emiliano Aguilar en sus stories. (Instagram)

¿Por qué se pelearon Emiliano y Pepe Aguilar?

Hasta el momento, se desconoce el origen exacto del conflicto que existe entre padre e hijo; sin embargo, se sabe que el rapero explotó en contra de su progenitor porque ‘habló mal’ de su madre.

“Voy a ser sincero, yo no vengo a mentir. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, dijo.

El cantante se casó con Carmen Treviño en 1990 | Ventaneando

Y continuó: “Todo lo que estoy haciendo ahorita es por eso, porque no voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá. Yo dije: ‘Jamás voy a hablar de mi papá porque él nunca me ha faltado el respeto a mí’ hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá”.

Emiliano hizo referencia a la entrevista donde Pepe Aguilar aseguró que Carmen Treviño -madre del rapero- lo dejó en la calle cuando se separaron.