Ángela Aguilar cancela shows en Estados Unidos destinados a apoyar a migrantes

Hasta ahora, la gira Libre Corazón Tour ha alcanzado la recaudación prevista, aunque se programaron presentaciones en teatros pequeños. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ángela Aguilar oscila entre el reconocimiento de la iniciativa privada y el descrédito del público. La llamada ‘Princesa del Regional mexicano’ vive un presente marcado por contrastes.

En días pasados, fue reconocida —junto a su esposo Christian Nodal— por la revista Líderes Mexicanos como una de las 300 figuras públicas más influyentes. Paralelamente, más de 165,000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para impedir que ella, su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar formen parte de las festividades del Grito de Independencia en Guadalajara por promover un discurso antiinmigrantes.

“En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad”, establece petición creada por Susan Belén Yáñez.

Cancelan conciertos en EEUU en apoyo a migrantes

Ángela Aguilar ha expresado su respaldo a la comunidad migrante de Estados Unidos en diversas apariciones públicas, como los recientes Billboard Women in Music.

No solo eso. En junio pasó de las palabras a los hechos. Mediante un comunicado en sus plataformas digitales, Aguilar anunció que parte de las ganancias de su gira Libre Corazón Tour serían destinadas a ayudar a migrantes mexicanos afectados por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

El anuncio, como todo lo que involucra a la cantante, dividió opiniones. En plataformas como X —antes Twitter— surgieron críticas contra la cantante por destinar apenas un dólar por cada boleto vendido.

A un mes de que se reportó baja venta de boletos, al menos tres presentaciones han sido canceladas por la artista, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster. (Captura de pantalla, Ticketmaster)

Además, de que la donación podría no ser alta, debido a que la mayoría de las presentaciones de Libre Corazón Tour serían en teatros pequeños.

A un mes de que se reportó baja venta de boletos, al menos tres presentaciones han sido canceladas por la artista, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster.

Hasta el momento, las presentaciones canceladas son:

24 de octubre: Teatro Ritz, New Jersey

26 de octubre: Centro de Artes Escénicas de Santander, Reading, Pensilvania

31 de octubre: La Fábrica, Saint Louis, Misuri

Al ingresar a cualquiera de los eventos, la empresa comunica la dinámica del reembolso: “Le reembolsaremos el importe a través del método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador. El reembolso debería aparecer en su cuenta en un plazo de 14 a 21 días”.

Evento cancelado de Ángela Aguilar en New Jersey. (Captura de pantalla, Express Tickets)

Ángela Aguilar anuncia nuevas fechas e incluye shows en New Jersey, Pensilvania y Saint Louis

A través de un comunicado de prensa, Ángela Aguilar no solo confirma la presentación en las tres ciudades, sino que suma otras. Con motivo de la presentación de los sencillos “Libre Corazón” y “Miénteme Bonito”, la artista extendió sus presentaciones a Bakersfield y Albuquerque.

Sin embargo, mientras en la página oficial de la gira las presentaciones están activas y se ofrecen dos paquetes que incluyen convivir con la artista, en las páginas oficiales de The Santander Performing Arts Center, Theatre Rit y The Factory, los eventos aparecen cancelados.

Ticketmaster anunció que comenzó con los rembolsos.

La otra cancelación de Ángela Aguilar

En cada caso, las sedes aluden a una decisión del organizador. Este tropiezo en Estados Unidos ha hecho eco en México, donde la Dinastía Aguilar vuelve a estar bajo el escrutinio público a raíz de una guerra de declaraciones que involucran a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

Hasta el momento, Ángela Aguilar ni su oficina de prensa ha hecho declaraciones públicas respecto a la cancelación de tres presentaciones de su gira exclusiva en Estados Unidos.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)