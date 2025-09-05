México

Ángela Aguilar cancela shows en Estados Unidos destinados a apoyar a migrantes

Hasta ahora, la gira Libre Corazón Tour ha alcanzado la recaudación prevista, aunque se programaron presentaciones en teatros pequeños

Por Víctor Cisneros

Guardar
Hasta ahora, la gira Libre
Hasta ahora, la gira Libre Corazón Tour ha alcanzado la recaudación prevista, aunque se programaron presentaciones en teatros pequeños. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ángela Aguilar oscila entre el reconocimiento de la iniciativa privada y el descrédito del público. La llamada ‘Princesa del Regional mexicano’ vive un presente marcado por contrastes.

En días pasados, fue reconocida —junto a su esposo Christian Nodal— por la revista Líderes Mexicanos como una de las 300 figuras públicas más influyentes. Paralelamente, más de 165,000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para impedir que ella, su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar formen parte de las festividades del Grito de Independencia en Guadalajara por promover un discurso antiinmigrantes.

“En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad”, establece petición creada por Susan Belén Yáñez.

Cancelan conciertos en EEUU en apoyo a migrantes

Ángela Aguilar ha expresado su respaldo a la comunidad migrante de Estados Unidos en diversas apariciones públicas, como los recientes Billboard Women in Music.

No solo eso. En junio pasó de las palabras a los hechos. Mediante un comunicado en sus plataformas digitales, Aguilar anunció que parte de las ganancias de su gira Libre Corazón Tour serían destinadas a ayudar a migrantes mexicanos afectados por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

El anuncio, como todo lo que involucra a la cantante, dividió opiniones. En plataformas como X —antes Twitter— surgieron críticas contra la cantante por destinar apenas un dólar por cada boleto vendido.

A un mes de que
A un mes de que se reportó baja venta de boletos, al menos tres presentaciones han sido canceladas por la artista, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster. (Captura de pantalla, Ticketmaster)

Además, de que la donación podría no ser alta, debido a que la mayoría de las presentaciones de Libre Corazón Tour serían en teatros pequeños.

A un mes de que se reportó baja venta de boletos, al menos tres presentaciones han sido canceladas por la artista, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster.

Hasta el momento, las presentaciones canceladas son:

  • 24 de octubre: Teatro Ritz, New Jersey
  • 26 de octubre: Centro de Artes Escénicas de Santander, Reading, Pensilvania
  • 31 de octubre: La Fábrica, Saint Louis, Misuri

Al ingresar a cualquiera de los eventos, la empresa comunica la dinámica del reembolso: “Le reembolsaremos el importe a través del método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador. El reembolso debería aparecer en su cuenta en un plazo de 14 a 21 días”.

Evento cancelado de Ángela Aguilar
Evento cancelado de Ángela Aguilar en New Jersey. (Captura de pantalla, Express Tickets)

Ángela Aguilar anuncia nuevas fechas e incluye shows en New Jersey, Pensilvania y Saint Louis

A través de un comunicado de prensa, Ángela Aguilar no solo confirma la presentación en las tres ciudades, sino que suma otras. Con motivo de la presentación de los sencillos “Libre Corazón” y “Miénteme Bonito”, la artista extendió sus presentaciones a Bakersfield y Albuquerque.

Sin embargo, mientras en la página oficial de la gira las presentaciones están activas y se ofrecen dos paquetes que incluyen convivir con la artista, en las páginas oficiales de The Santander Performing Arts Center, Theatre Rit y The Factory, los eventos aparecen cancelados.

Ticketmaster anunció que comenzó con
Ticketmaster anunció que comenzó con los rembolsos.

La otra cancelación de Ángela Aguilar

En cada caso, las sedes aluden a una decisión del organizador. Este tropiezo en Estados Unidos ha hecho eco en México, donde la Dinastía Aguilar vuelve a estar bajo el escrutinio público a raíz de una guerra de declaraciones que involucran a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

Hasta el momento, Ángela Aguilar ni su oficina de prensa ha hecho declaraciones públicas respecto a la cancelación de tres presentaciones de su gira exclusiva en Estados Unidos.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Temas Relacionados

Ángela AguilarLibre Corazón TourEEUURegional mexicanomexico-entretenimiento

Más Noticias

Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 5 de septiembre

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: cuál

Zacatecas presenta nuevo “perro robot” armado para reforzar la seguridad pública | VIDEO

La entidad apuesta por inteligencia artificial y vigilancia remota para combatir delitos y proteger a la población mediante tecnología de vanguardia

Zacatecas presenta nuevo “perro robot”

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

El operativo se llevó a cabo en la zona montañosa de la entidad, la cual ha derivado en descubrir tres de estos centros para la producción de droga sintética

Cateo en Hidalgo deja un

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito: “Él tenía 7 grandes defectos”

La actriz reapareció tras la controversia que se desató en redes por su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Florinda Meza aclara comentario viral

Vecinos de Dzemul, Yucatán, amarran a un poste a trabajador de la CFE tras 12 horas sin luz

Pobladores del municipio de Dzemul amarraron a un empleado de la CFE a un poste tras más de 12 horas sin energía eléctrica

Vecinos de Dzemul, Yucatán, amarran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Hidalgo deja un

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza aclara comentario viral

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito: “Él tenía 7 grandes defectos”

Prime Video llevará a cines Venganza: la película de acción más cara de México con Omar Chaparro y Alejandro Speitzer

LOL México 2026: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen en edición especial del show

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar tras entrevista: “En esta posición cuesta trabajo hablar”

DEPORTES

‘Doctor’ García manda reflexión tras

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026