Vidulfo Rosales renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña y deja la defensa de los padres de los 43 de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, el 22 de septiembre de 2024 en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. (Crédito: EFE)

El abogado Vidulfo Rosales Sierra anunció su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, así como de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En entrevista para infobae México, Rosales Sierra explicó que su renuncia al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud. Señaló que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exige plena dedicación, lo que complicaba su situación médica y otras valoraciones personales. Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

