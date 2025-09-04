Quién es María José Ocampo, hija de Josefina Vázquez Mota que será presidenta del Tribunal en Aguascalientes sin ser la más votada

Ocampo Vázquez es hija de la excandidata presidencial del PAN (Facebook/Poder Judicial del Estado de Aguascalientes(

El 1 de septiembre de 2025, las personas que resultaron electas en los comicios judiciales asumieron sus nuevos cargos. Entre las y los magistrados que conformarán el Tribunal de Aguascalientes figuró el nombre de María José Ocampo Vázquez, quien asumió la presidencia del organismo a pesar de no haber sido el perfil más votado, como dicta la Constitución del estado.

En el segundo día de actividades, la hija de la excandidata presidencial Margarita Zavala dio un recorrido por diversas sedes judiciales en calidad de magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes. Según una publicación realizada en las redes sociales del Poder Judicial del estado, tuvo la finalidad de “saludar personalmente al personal, transmitir un mensaje de tranquilidad, estabilidad y respaldo, así como escuchar de viva voz sus necesidades“.

Cabe recordar que Ocampo se posicionó en el sexto lugar de las preferencias electorales con el voto de 82 mil 949 personas, es decir el 7.98% de quienes acudieron a las urnas el 1 de junio de 2025. No obstante, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes correspondía a Felipe Ávila Orozco, quien fue el más votado con 88 mil 635 sufragios, es decir el 8.52 por ciento.

Según se indica en el artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes, reformado en diciembre de 2024:

“La representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género“.

María José Ocampo Vázquez es una abogada mexicana, hija de la política Josefina Vázquez Mota. Nació en 1987 y cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. De igual forma, cuenta con estudios de posgrado en el extranjero. En 2012, coordinó a nivel nacional el movimiento “Jóvenes Viviendo México” durante la campaña presidencial de su madre.

En 2017 contrajo matrimonio con Rodrigo Mena Zuzuarregui, representante del gobierno de Sonora en la Ciudad de México. En 2018 fue nombrada directora de Desarrollo Social en Huixquilucan, Estado de México, y en agosto de 2025 fue designada magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.