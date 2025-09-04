Kai en México: Este es el setlist confirmado para su concierto solista en el Pepsi Center

KAI regresará a México, ahora como solista. (SM Entertainment)

La espera para los seguidores del K-pop llega a su punto culminante con la inminente presentación de Kai, miembro de EXO, quien traerá su gira internacional a la Ciudad de México.

El artista, considerado uno de los exponentes más destacados del género, tiene todo listo para subir al escenario del Pepsi Center WTC el 9 de septiembre de 2025, donde interpretará un repertorio que abarca los éxitos de todas sus etapas como solista.

La llegada de Kai ocurre en medio de una creciente ola de artistas surcoreanos que eligen a México como escala principal de sus giras mundiales.

En años recientes, agrupaciones como Twice, BLACKPINK y Stray Kids agotaron entradas y el mercado mexicano se consolidó como uno de los más relevantes para la música coreana fuera de Asia. Kai se suma a esta tendencia con su KaiOn Tour, una serie de presentaciones internacionales que han incluido paradas en Latinoamérica, Estados Unidos y Asia.

(Ocesa K-pop)

El concierto en la capital mexicana marca el regreso del cantante tan solo unos meses después de que participó, junto a otras figuras de SM Entertainment, en el SMTOWN LIVE Tour realizado en mayo de 2025.

El espectáculo del 9 de septiembre está previsto para reunir hasta 8,000 asistentes en el Pepsi Center WTC bajo una producción a gran escala.

¿Quién es Kai?

Kim Jong-in, mejor conocido como Kai, nació el 14 de enero de 1994 en Suncheon, Corea del Sur. Su trayectoria comenzó en 2012 con el debut de EXO, donde se posicionó como el rostro principal y bailarín más destacado. Fue el primer integrante revelado al público y desde entonces atrajo la atención por su capacidad técnica, magnetismo y su doble función como vocalista y “center” durante las presentaciones del grupo.

Después de consolidar su impacto en el K-pop, Kai inició en 2020 una carrera como solista con el miniálbum “KAI”. Este trabajo fue seguido por los lanzamientos de “Peaches” en 2021, “Rover” en 2023 y “Wait on Me” en 2025. Cada producción evidenció una evolución artística, con una imagen visual potente y una fusión de estilos. Además, integró el supergrupo SuperM, cuyo álbum debut en 2019 alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, según indicó Infobae al analizar la expansión global del K-pop.

(SM Entertainment)

Tras cumplir con el servicio militar obligatorio en 2023, Kai reanudó su carrera con el EP “Wait on Me” y el inicio de su primer tour mundial como solista. Su regreso a los escenarios confirma el impulso constante que mantiene sobre su base de seguidores y el posicionamiento de su propuesta artística.

¿Cuál será el setlist para su concierto?

De acuerdo con la lista de canciones que ha cantado en shows anteriores, estas serían las que interpretará el próximo martes:

Sinner Mmhh Nothing on Me Hello Stranger Sinner Ride or Die Vanilla Peaches Come In Adult Swim Wait on Me Pressure Walls Don’t Talk Bomba Confession Domino Reason Growl / Tempo / The Eve / Love Shot Rover

Encore:

Blue To Be Honest

La estructura del concierto incluye tanto temas emblemáticos de su repertorio solista como “Rover”, “Peaches” y “Wait on Me”, además de una sección dedicada a éxitos del grupo EXO integrados en un popurrí especial. Ocesa K-pop destacó la presencia de títulos que han consolidado a Kai como una figura de proyección internacional.

Promoción especial en boletos

(Captura de pantalla)

Ocesa K-pop informó que los boletos para el concierto de Kai mantienen una promoción vigente con precios desde 740 pesos mexicanos. Los organizadores aclararon que esta tarifa se aplica exclusivamente en taquillas del Pepsi Center WTC hasta el 5 de septiembre de 2025, ya que a través de Ticketmaster se suman cargos por servicio. La disponibilidad está sujeta a existencias y horarios de taquilla.