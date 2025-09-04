México

Este es el Mes del Testamento, Rosa Icela Rodríguez invita a participar en la campaña nacional

La secretaria de Gobernación instó a la ciudadanía a realizar este trámite para no dejar problemas a los familiares

Por Jaqueline Viedma

Rosa Icela Rodríguez anunció el
Rosa Icela Rodríguez anunció el inicio de la campaña "Septiembre, Mes del Testamento". (Foto: @rosaicela_)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, convocó a la ciudadanía a sumarse a la campaña nacional Septiembre, Mes del Testamento, iniciativa que, de acuerdo con sus palabras, constituye “el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos”.

Acompañada del presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, la funcionaria subrayó que el testamento representa un instrumento orientado a la construcción de la paz, al permitir que una persona deje por escrito y de manera ordenada su voluntad sobre el destino de sus bienes.

La vigésima tercera edición de la campaña, bajo el lema para 2025 “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”, busca promover la colaboración entre el Gobierno de México y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Rosa Icela Rodríguez afirmó que esta alianza facilita la realización de acciones en favor de la población y contribuye a la estabilidad de familias y comunidades.

La funcionaria detalló que, como parte de la estrategia, el Gobierno federal y el gremio notarial implementan anualmente esta campaña en la que notarios y notarias reducen sus honorarios y proporcionan asesoría jurídica gratuita a quienes desean elaborar su testamento. Enfatizó que el testamento se configura como una herramienta preventiva capaz de fortalecer el bienestar familiar, ya que la ausencia de este documento suele ser causa recurrente de divisiones tanto familiares como sociales.

Rosa Icela Rodríguez dio inicio
Rosa Icela Rodríguez dio inicio a la campaña frente a notarios de México. (Foto: @rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez destacó que la indefinición respecto a una herencia puede generar conflictos que afecten o rompan las relaciones dentro de los hogares, mientras que el testamento provee certeza jurídica y evita que los logros acumulados durante toda una vida se conviertan en motivo de disputas.

La secretaria informó que las autoridades de cada entidad federativa gestionan la inscripción de estos documentos en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, administrado por la dependencia a su cargo. Hasta mediados de agosto, dicho sistema registraba más de 7.5 millones de avisos de testamento en todo el territorio nacional, de los cuales la mitad corresponde a trámites realizados en el marco de la campaña anual.

Durante el mes de septiembre, las Notarías extienden sus horarios de atención y ofrecen servicio los sábados para facilitar la realización del trámite a los ciudadanos interesados. Adicionalmente, la dependencia puso a disposición un portal donde se puede realizar la consulta por estado y de esta forma visualizar las notarías disponibles en cada entidad, acercando esta información a las personas interesadas.

