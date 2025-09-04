Consejo Nacional Agropecuario presenta plan de transición, tras prohibición de plaguicidas

Ponentes del proyecto afirman que su aprobación ayudará a las poblaciones de varios municipios - crédito EFE

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó el anuncio del gobierno federal sobre la prohibición de 35 plaguicidas por considerarlos peligrosos para la salud y el ambiente, y planteó una estrategia para consolidar la medida con acciones orientadas a productores y la cadena agroalimentaria del país, de acuerdo con un comunicado en redes sociales.

De acuerdo con las publicaciones, el CNA propuso avanzar hacia una transición responsable mediante la adopción gradual y ordenada de prácticas agrícolas más seguras respaldadas por evidencia científica, sin disminuir la productividad ni la competitividad del sector agrícola mexicano. Entre las prioridades señaladas por el organismo, destaca la colaboración entre gobierno y sector privado para frenar la fabricación y el comercio de plaguicidas ilegales que representen un riesgo para agricultores y consumidores.

La propuesta del organismo agrupa cinco ejes: la consolidación de procedimientos de cultivo más seguros, la capacitación y transferencia tecnológica para los productores, incentivos que favorezcan la innovación en bioinsumos y nuevas tecnologías, y la creación de esquemas de financiamiento accesibles para asegurar la rentabilidad de los sectores afectados. “Este decreto es un paso clave hacia alimentos sanos e inocuos, en línea con las mejores prácticas y recomendaciones internacionales”, señaló el Consejo en X.

Además, reportó que conforme a lo establecido en el decreto presidencial, desde este miércoles queda vetada la producción, importación y uso de las 35 sustancias identificadas como “altamente peligrosas para la salud y la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad de los ecosistemas”. El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y marca un cambio en la regulación de insumos agrícolas en todo el país.

El CNA expresó que su enfoque principal consiste en proteger la salud de los trabajadores agrícolas, los consumidores y el ambiente mediante una transición planificada y basada en ciencia. “Nuestro compromiso es firme: proteger la salud de las y los trabajadores del campo, de los consumidores y del medio ambiente”, afirmó el organismo durante el anuncio. El Consejo también destacó la necesidad de garantizar alimentos suficientes y seguros para la población mexicana y los mercados internacionales, responsabilidad compartida entre las autoridades, productores y la industria.

El decreto presidencial sobre la prohibición de plaguicidas activó el inicio de procesos interinstitucionales para implementar nuevas prácticas y supervisar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio nacional.

La última vez que se prohibieron plaguicidas de manera significativa en México fue en 1991, cuando el gobierno vetó 21 ingredientes activos considerados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Solo en 2020 hubo un decreto para eliminar gradualmente el glifosato, pero la prohibición fue pospuesta en 2024 por falta de alternativas técnicas para el sector agrícola.