Qué día de septiembre abre la convocatoria de registro la beca Rita Cetina

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

El lunes pasado marcó el inicio del curso 2025 - 2026 de la educación básica en el país, en el que regresaron a clases millones de estudiantes. Con el comienzo del ciclo también se renuevan los registros para recibir las becas que forman parte de los programas sociales universales, cómo es el caso de la Beca Rita Cetina.

A partir del 15 de septiembre, madres, padres y tutores podrán inscribir a sus hijas e hijos en este programa, que representa una de las principales apuestas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación secundaria pública.

El Gobierno de México ha reiterado que la educación constituye un derecho fundamental que debe estar garantizado para todas las familias, por ello, la Beca Rita Cetina se presenta como un apoyo económico directo, destinado a estudiantes inscritos en secundarias públicas de modalidad escolarizada.

El programa establece que cada familia beneficiaria recibirá mil 900 pesos bimestrales, con un complemento de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria. El depósito se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, asegurando así la entrega directa de los recursos.

Durante septiembre, las escuelas secundarias públicas organizarán asambleas informativas para orientar a las familias sobre el proceso de registro y resolver dudas. Cada plantel comunicará oportunamente la fecha en que se llevará a cabo su respectiva asamblea.

El procedimiento de inscripción, que inicia el 15 de septiembre, se realizará en línea mediante la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx. Para completar el registro, será indispensable contar con la Llave MX, la herramienta digital de identidad del Gobierno de México. Aquellas personas que aún no dispongan de esta credencial digital podrán comenzar a tramitarla desde ahora.

Entre los documentos requeridos para el registro figuran la CURP tanto de la madre, padre o tutor como de cada estudiante, una identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizados en formato PDF o JPG, así como un número de celular y correo electrónico vigentes, además de la Llave MX.

La plataforma estará habilitada para familias con hijas o hijos que ingresan por primera vez a una secundaria pública en este ciclo escolar, así como para estudiantes de segundo y tercer grado que aún no hayan accedido a la beca.

Desde Presidencia se ha destacado que este tipo de apoyos buscan fortalecer la economía familiar y asegurar que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos. Según palabras de la actual presidenta se “reafirma su compromiso con un México más justo y con educación para todas y todos”.