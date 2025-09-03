México

Jezzini reaparece ante la preocupación de sus seguidores y genera más confusión

El influencer desató rumores pues lo último que dijo es que iría a una sesión de hipnosis

Por Mariana L. Martínez

Jezzini se ha consolidado como
Jezzini se ha consolidado como toda una estrella en TikTok Foto: IG@jezzzini

Jezzini es un influencer humorístico a quien le pasan cosas muy curiosas, desde ser subido a una patrulla hasta ser encontrado por fans en situaciones bochornosas e incluso hacer bromas en Shark Tank; sin embargo, todo su contenido desapareció de la nada y generó preocupación, ya que lo último que dijo es que iría a una sesión de hipnosis.

Todas sus redes sociales, fotos, videos y tiktoks —red social en la que estaba más presente — desaparecieron de la nada, dejando a sus seguidores en la incertidumbre, los rumores decían que había sido internado en alguna clínica de rehabilitación, que había decidido terminar abruptamente con su carrera, que tenía alguna enfermedad o que había tenido algún brote psicótico.

Además, un confuso mensaje de parte de su hermano desató aún más teorías, hoy 2 de septiembre, Jezzini publicó un texto en un bloc de notas de su computadora y colocó una imagen distorsionada en su perfil de Instagram.

Se desconoce si se trata de algún tipo de broma, pues anteriormente apareció ensangrentado para promocionar una serie. En su texto, Jezzini dio a entender que sí tuvo algún tipo de alteración mental o un despertar espiritual tras la hipnosis.

Tampoco ha revelado si consumió alguna sustancia psicotrópica o participó de algún ritual que alterara su psique. Jezzini limitó los comentarios en la publicación y agradeció la preocupación, así como el hecho de que algunos le dieran su espacio para alejarse de la vida pública.

En su mensaje también explicó que volvió a redes por recomendación de su familia, quienes le dijeron que los videos “buscándolo” eran impresionantes. Cabe señalar que el texto tiene un espaciado aparentemente intencional en algunas palabras.

Qué dijo Jezzini al reaparecer en redes

El influencer borró todo su
El influencer borró todo su contenido y dejó este mensaje confuso CRÉDITO: jezzini/ig

Hey,

Estoy bien. Muy bien.

Si te preo cupaste, perdón.

Si me extrañas, yo también.

Si me estás dando mi es pacio, gracias.

Mi mamá y mi equ ipo insistieron en que les hablara. “METETE A VER LOS VIDEOS!!!!1111”. Lo hice. Wow. Como niño a quien el amor lo visitó poco, me he conv ertido en un adulto que hoy se siente indigno de este afecto tan fantástico.

Me fui un rato porque exploté. Res pira. Fue una explosión tranquila. Un des pertar. Hipnótico. En 3,2,1... abre los ojos. Y vi todo desde otro lu gar. Me vi desde otro lugar. Se prendieron las luces de la casa embrujada y el fantasma resultó ser una sábana y la bruja, un maniqui.

Rim baud dice que je est un autre. Muerte al poeta. ¿Y si yo es alguien más?

Hay mitologias en las que el mundo empieza con un crack.

POOM.

Desde que me fui he estado haci endo cosas simples:

respirar

cami nar

gri tarle al mar

escribir

ver vacan

pensar en esa cierta inocencia que los años me robaron. Una inocencia que es en realidad un valemadrismo que se non arrebató cuando la vida de repente se trató sobre tomarnos a noso tros mismos demasiado en serio.

A lo me jor todo esto se trata de un re torno a esa inocencia.

Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharias en el viento?

Je zzini

