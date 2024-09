Influencer Jezzini enfurece a los tiburones con broma en Shark Tank México

El influencer Jezzini sorprende a los tiburones con un pitch sin sentido Crédito: IG/ jezzzini

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, conocido en el mundo del internet como Jezzini, llegó a Shark Tank México para jugarle una divertida broma a los tiburones. Con enorme seguridad en cada una de las palabras que decía, el influencer consiguió su objetivo y logró que se cuestionaran la seriedad de su supuesta idea.

Al entrar al tanque, Jezzini acaparó la atención de los inversionistas con un proyecto fuera de lo común llamado Freudchella, un supuesto festival terapéutico que prometía ser la “cura” para las personas que no tienen acceso a un tratamiento psicológico. Aunque en un principio la propuesta pareció ser llamativa, sus incongruencias ocasionaron que los tiburones no se unieran al proyecto.

Además, se mostraron preocupados por la propuesta que estaban escuchando; siendo Marisa Lazo quien enfatizó en la importancia de tratar dichas enfermedades bajo un ambiente adecuado, por lo que su enojo iba en aumento cada vez que Jezzini argumentaba a una de sus objeciones.

Así se vivió el tenso momento entre Jezzini y los tiburones de Shark Tank México

Todos aquellos que siguen TikTok se pudieron imaginar que el pitch con el que llegó Jezzini era una broma; sin embargo, ese no fue el caso de Marisa Lazo, la inversionista más molesta con el proyecto del influencer.

Sin titubear sobre el tema, Jezzini comenzó su presentación hablando de datos importantes en relación a la población mundial y los obstáculos que existen para tener acceso a la terapia en México; posteriormente, mencionó que la solución a todos esos problemas era el festival terapéutico Freudchella, lo que desató la primera reacción de Marisa.

Con gran seriedad, la inversionista mencionó que los problemas psicológicos que se leían en el supuesto “cartel del festival” no podían ser solucionados con una terapia colectiva, pues existían temas realmente serios.

(Instagram)

“Rogelio, yo tengo que parar, perdón. Yo tengo mil dudas y muchísimas incomodidades. Tienes enfermedades neuróticas que se pueden tratar en terapia y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, que necesita medicamentos y no se puede tratar, no se puede curar en un festival, no hay manera,” puntualizó Marisa.

Y agregó: “Es peligrosísimo, las terapias grupales son súper delicadas.” Después de expresar su punto de vista y debatir brevemente con su compañera Alejandra, compartió que como psicóloga le ha tocado presenciar las dificultades del tipo de terapias que ofrecía Jezzini para su evento.

Pese a la latente preocupación que mostraron los tiburones por abordar ese tipo de enfermedades en un festival que también pretendía ofrecer música y alcohol, varios de los inversionistas decidieron decir “estoy fuera”; sin embargo, Marisa y Alejandra continuaron en la conversación hasta que el influencer reveló la verdad.

Así fue la reacción de los tiburones a la broma del influencer Jezzini

Antes de que la molestia de Marisa Lazo aumentara con el supuesto proyecto del creador de contenido, Jezzini reveló la realidad y dejó al descubierto que todo se trataba de una broma que había creado junto con la producción.

Al escuchar que nada era real, los tiburones se relajaron, pues se habían mostrado bastante preocupados por el tema. De acuerdo con el influencer, su objetivo era que los inversionistas se cuestionaran la seriedad de su supuesto proyecto, por lo que también utilizó frases como “ninfo-dog” o “Freud-chela”

Además de las risas de los tiburones, los internautas también reaccionaron a la nueva broma de Jezzini con comentarios como:

Jezzini es la piñata en esta posada llamada vida.

Si es que tienes un mal día probablemente Jezzini ya la pasó peor.

Me sorprende la confianza que tiene Jezzini al hablar. Hasta me la creí.

Al parecer todos somos extras en la tragicomedia de vida de Jezzini

Momentos que mantienen humilde a Jezzini

Shark Tank México se encuentra en su novena temporada Captura: YT/ Shark Tank México