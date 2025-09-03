México

Este es el mejor remedio casero para quitar el cochambre de los sartenes

Que limpiar los utensilios de cocina deje de ser un reto, con este remedio, los sartenes quedarán como nuevos

Por Jesús Tovar Sosa

De esta manera tus sartenes quedarán como nuevos. Foto: (iStock)

Con el paso del tiempo, es común que los sartenes acumulen cochambre, esa grasa quemada y adherida que se forma con el uso continuo y el calor. A pesar de los lavados regulares, muchas veces estas manchas oscuras y pegajosas parecen imposibles de eliminar. Sin embargo, existe un remedio casero, económico y muy efectivo que ha sido utilizado por generaciones: el bicarbonato de sodio.

Este ingrediente, que probablemente ya tienes en tu cocina, posee propiedades desengrasantes, abrasivas suaves y blanqueadoras que lo convierten en una herramienta poderosa contra la grasa incrustada, sin dañar la superficie de tus utensilios.

¿Por qué se forma el cochambre?

El cochambre se origina cuando la grasa y los residuos de comida se calientan repetidamente en la superficie del sartén y se carbonizan. Este proceso crea capas difíciles de remover con agua y jabón comunes. Con el tiempo, el cochambre no solo es antiestético, sino que puede alterar el sabor de los alimentos y reducir la vida útil de tus sartenes.

Muchas veces este cochambre cumulado es difícil de remover. Foto: (iStock)

¿Por qué el bicarbonato funciona?

El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, capaz de despegar la grasa sin rayar materiales como acero inoxidable o hierro fundido. Además, al combinarlo con ingredientes como vinagre blanco o agua caliente, se potencia su efecto desincrustante gracias a la efervescencia química que rompe la grasa y los residuos.

Paso a paso: cómo quitar el cochambre con bicarbonato

Materiales necesarios:

  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre blanco (opcional)
  • Agua caliente
  • Esponja o fibra no metálica
  • Trapo o papel absorbente
Este remedio ayudará a remover la grasa y cochambre sin dañar la superficie de los sartenes. Foto: (iStock)

Procedimiento:

  1. Espolvorea bicarbonato de sodio sobre la parte afectada del sartén (base externa, interna o laterales).
  2. Agrega unas cucharadas de vinagre blanco (opcional). Esto provocará una reacción efervescente que ayuda a aflojar el cochambre. Si no tienes vinagre, puedes usar agua caliente directamente.
  3. Deja reposar la mezcla durante 15 a 30 minutos para que el bicarbonato actúe sobre la grasa.
  4. Con una esponja o fibra suave, frota con movimientos circulares. Verás cómo la grasa comienza a desprenderse poco a poco. Si es necesario, repite el proceso.
  5. Enjuaga con agua caliente y lava con jabón para retirar los residuos.
  6. Seca con un trapo limpio o déjalo escurrir.

Consejos adicionales

  • Para cochambre muy viejo o difícil, puedes formar una pasta de bicarbonato con agua oxigenada y dejarla actuar por más tiempo (hasta una hora).
  • Evita usar fibras metálicas en sartenes antiadherentes, ya que podrían dañar el recubrimiento.
  • Después de cada uso, limpiar el sartén mientras está tibio evita que la grasa se acumule.

No necesitas productos caros ni químicos agresivos para recuperar el brillo de tus sartenes. Con bicarbonato de sodio, un poco de vinagre y paciencia, puedes eliminar el cochambre y dejar tus utensilios de cocina como nuevos.

Este remedio casero es económico, ecológico y seguro, ideal para mantener tu cocina limpia y libre de grasa quemada.

