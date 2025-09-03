El magnesio como suplemento alimenticio: clave para la salud y la energía

: Antes de tomar cualquier suplemento, se recomienda consultar a un experto para asegurar su uso adecuado. (Freepik)

La industria de los suplementos alimenticios, un sector en constante crecimiento, genera ventas multimillonarias. La mayoría de estos productos se comercializan para proporcionar vitaminas y minerales que, aunque se pueden obtener con una dieta sana y equilibrada, en ocasiones requieren de una suplementación extra.

Uno de estos minerales esenciales es el magnesio, un oligoelemento crucial para mantener la salud ósea, regular el sistema nervioso, minimizar la fatiga y promover un buen tono muscular. Por ello, la ingesta dietética debe ser la fuente principal de magnesio, consumiendo alimentos ricos en este mineral como el cacao, las legumbres, los frutos secos y las semillas de girasol o lino.

Como suplemento, el citrato de magnesio es especialmente popular y ayuda a personas que tienen dificultades para conseguir un sueño reparador o necesitan reducir la fatiga. También es útil para relajar los músculos y acelerar su recuperación tras una actividad intensa, además de ayudar a regular la función intestinal en casos de estreñimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un consumo excesivo puede tener un efecto laxante no deseado y, en combinación con ciertos medicamentos, puede provocar otros efectos secundarios.

Recomendaciones de uso y dosis

El magnesio se suele comercializar en polvo o en cápsulas que se pueden ingerir con agua antes o después de las comidas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (en cumplimiento de la directiva 2002/46/CE) ha establecido la cantidad máxima diaria de magnesio en 250 mg para la población adulta.

Las legumbres son ricas en citrato de magnesio. (Adobe)

Antes de comenzar a tomar cualquier suplemento, es fundamental asesorarse con un experto, ya que un uso inadecuado puede tener efectos adversos. Los complementos alimenticios, en ningún caso, deben sustituir una dieta equilibrada y saludable.

Dónde comprar citrato de magnesio y ejemplos destacados

Los suplementos de magnesio se pueden adquirir en farmacias, parafarmacias en línea, herbolarios y plataformas de comercio electrónico. A continuación, se mencionan algunos ejemplos que presentan buenas valoraciones por parte de los consumidores:

Citrato de magnesio premium, Natural Elements: Con más de 4,800 reseñas y una nota media de 4.6 de 5 estrellas en Amazon, este producto en cápsulas está probado en laboratorio y es conocido por su alta dosificación.

Citrato de magnesio plus, El Granero Integral: Este complemento en comprimidos es apto para veganos y ayuda a la absorción de calcio y magnesio, además de ser beneficioso para la fatiga y problemas gastrointestinales.

Citrato de magnesio, WeightWorld: Los usuarios de este producto en cápsulas destacan su efecto para mejorar la función intestinal, el sueño y la sensación de descanso. El bote de 240 cápsulas ofrece un suministro para aproximadamente cuatro meses.

Citrato de magnesio, Solgar: Con 60 comprimidos por envase, este producto es una opción para quienes buscan combatir el estreñimiento o reforzar sus articulaciones y huesos. Se recomienda tomar dos comprimidos al día, preferentemente con las comidas.