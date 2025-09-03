¿Cuándo pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en septiembre 2025?

Conoce montos, fechas y recomendaciones para los alumnos de escuelas públicas

El ciclo escolar 2025 ya se encuentra en plena actividad y con ello crece la expectativa de miles de estudiantes y sus familias por recibir los apoyos económicos que ofrecen las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, programas clave del Gobierno de México para garantizar la permanencia escolar y reducir el abandono educativo.

Aunque los pagos corresponden al bimestre septiembre-octubre 2025, es fundamental aclarar que los depósitos no se realizarán en septiembre. Esto se debe a que los meses de julio y agosto representan el receso vacacional, un periodo durante el cual no se dispersan recursos, con el fin de ajustar la programación de pagos y garantizar que los apoyos lleguen de manera ordenada a todos los beneficiarios.

Montos de las becas

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los montos establecidos para este periodo son los siguientes:

Beca Benito Juárez: Mil 900 pesos para estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior. 5 mil 800 pesos para universitarios inscritos en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro . Este será el cuarto de cinco depósitos programados durante 2025 .

Beca Rita Cetina: Mil 900 pesos para estudiantes de secundaria pública. 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el mismo hogar.



Es fundamental que los beneficiarios tomen en cuenta que, aunque los pagos correspondan al bimestre septiembre-octubre, los depósitos se efectuarán en octubre, junto con los de Benito Juárez.

Registro y nuevos beneficiarios

En el caso de la Beca Rita Cetina 2025, el proceso de inscripción para nuevos beneficiarios se abrió del 15 al 20 de septiembre y se realiza en línea. Los aspirantes deben revisar los lineamientos oficiales para conocer los requisitos y documentos necesarios para registrarse correctamente.

Calendario de pagos

El calendario oficial con las fechas exactas de pago, que se asigna por letra de apellido, aún no ha sido publicado. Se espera que la Coordinación Nacional de Becas lo difunda en los primeros días de octubre, permitiendo a cada beneficiario conocer la fecha exacta en que podrá disponer de su apoyo económico.

Recomendaciones para beneficiarios

Mientras se publica el calendario oficial, los estudiantes y familias beneficiarias pueden tomar algunas medidas para asegurar la correcta recepción del depósito:

Mantener actualizados sus datos en el Sistema de Becas .

Revisar periódicamente la tarjeta del Banco del Bienestar asignada.

Consultar su estatus en el Buscador de Becas Benito Juárez.

Programas prioritarios

Tanto las Becas Benito Juárez como la Beca Rita Cetina forman parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, cuyo objetivo es garantizar la permanencia escolar, reducir el abandono educativo y apoyar a estudiantes desde preescolar hasta la universidad.

Con la reactivación de los pagos en octubre, los beneficiarios recibirán los recursos que les permitirán continuar con sus estudios y cubrir necesidades educativas básicas, reforzando así la educación como un derecho y un motor de desarrollo.