México

¿Cuándo pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en septiembre 2025?

Conoce montos, fechas y recomendaciones para los alumnos de escuelas públicas

Por Lorna Huitrón

Guardar
Conoce montos, fechas y recomendaciones
Conoce montos, fechas y recomendaciones para los alumnos de escuelas públicas

El ciclo escolar 2025 ya se encuentra en plena actividad y con ello crece la expectativa de miles de estudiantes y sus familias por recibir los apoyos económicos que ofrecen las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, programas clave del Gobierno de México para garantizar la permanencia escolar y reducir el abandono educativo.

Aunque los pagos corresponden al bimestre septiembre-octubre 2025, es fundamental aclarar que los depósitos no se realizarán en septiembre. Esto se debe a que los meses de julio y agosto representan el receso vacacional, un periodo durante el cual no se dispersan recursos, con el fin de ajustar la programación de pagos y garantizar que los apoyos lleguen de manera ordenada a todos los beneficiarios.

Montos de las becas

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los montos establecidos para este periodo son los siguientes:

  • Beca Benito Juárez:
    • Mil 900 pesos para estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior.
    • 5 mil 800 pesos para universitarios inscritos en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.
    • Este será el cuarto de cinco depósitos programados durante 2025.
  • Beca Rita Cetina:
    • Mil 900 pesos para estudiantes de secundaria pública.
    • 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el mismo hogar.
Con el ciclo escolar 2025
Con el ciclo escolar 2025 en marcha, miles de estudiantes y sus familias esperan los apoyos económicos de las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina

Es fundamental que los beneficiarios tomen en cuenta que, aunque los pagos correspondan al bimestre septiembre-octubre, los depósitos se efectuarán en octubre, junto con los de Benito Juárez.

Registro y nuevos beneficiarios

En el caso de la Beca Rita Cetina 2025, el proceso de inscripción para nuevos beneficiarios se abrió del 15 al 20 de septiembre y se realiza en línea. Los aspirantes deben revisar los lineamientos oficiales para conocer los requisitos y documentos necesarios para registrarse correctamente.

Calendario de pagos

El calendario oficial con las fechas exactas de pago, que se asigna por letra de apellido, aún no ha sido publicado. Se espera que la Coordinación Nacional de Becas lo difunda en los primeros días de octubre, permitiendo a cada beneficiario conocer la fecha exacta en que podrá disponer de su apoyo económico.

Recomendaciones para beneficiarios

Mientras se publica el calendario oficial, los estudiantes y familias beneficiarias pueden tomar algunas medidas para asegurar la correcta recepción del depósito:

  • Mantener actualizados sus datos en el Sistema de Becas.
  • Revisar periódicamente la tarjeta del Banco del Bienestar asignada.
  • Consultar su estatus en el Buscador de Becas Benito Juárez.
Con el ciclo escolar 2025
Con el ciclo escolar 2025 en marcha, miles de estudiantes y sus familias esperan los apoyos económicos de las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina

Programas prioritarios

Tanto las Becas Benito Juárez como la Beca Rita Cetina forman parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, cuyo objetivo es garantizar la permanencia escolar, reducir el abandono educativo y apoyar a estudiantes desde preescolar hasta la universidad.

Con la reactivación de los pagos en octubre, los beneficiarios recibirán los recursos que les permitirán continuar con sus estudios y cubrir necesidades educativas básicas, reforzando así la educación como un derecho y un motor de desarrollo.

Temas Relacionados

Becas Benito JuárezBeca Rita Cetinaeducación básicabecas del bienestarmexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 3 de septiembre | La reunión con Marco Rubio será muy buena, aunque la relación con EEUU no ha sido fácil: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

Sheinbaum acusa a legisladores de oposición de promover videos con IA en contra del gobierno: “Tienen una realidad en mente muy trastocada”

La presidenta dijo que la oposición quería afectar ya no solamente al gobierno de México, sino al país en general, al acudir a Estados Unidos a hablar mal

Sheinbaum acusa a legisladores de

Revelan que Pepe Aguilar bloqueó ingreso de Emiliano Aguilar a ‘La Casa de los Famosos’: “No se les ocurra meterlo en ese circo”

Telemundo confirmó en junio la sexta temporada del reality show

Revelan que Pepe Aguilar bloqueó

Esta es la agenda de Marco Rubio en México: Días de reuniones clave con Sheinbaum

El funcionario estadounidense no solo pisará tierras mexicanas, sino también incluye escalas en Florida y Ecuador

Esta es la agenda de

Gobierno de Sheinbaum presenta café del Bienestar, se venderá en cuatro etapas: cuál es el precio y dónde comprarlo

La titular de Alimentación para el Bienestar indicó que el producto es 100% café y se venderá en tres presentaciones

Gobierno de Sheinbaum presenta café
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque con ponchallantas inmoviliza la

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

Panteones bajo sospecha: el nuevo escondite de cadáveres para el crimen organizado en Guanajuato

Arley Pérez rompe el silencio y se deslinda del asesinato de Ernesto Barajas

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

ENTRETENIMIENTO

Revelan que Pepe Aguilar bloqueó

Revelan que Pepe Aguilar bloqueó ingreso de Emiliano Aguilar a ‘La Casa de los Famosos’: “No se les ocurra meterlo en ese circo”

¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales

Caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsó nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite de tiempo

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje contra Pepe Aguilar: “Mi mamá no crio un cobarde, pero el otro lado sí”

¿Se acabó Shrek? Alfonso Obregón desata dudas sobre su participación como actor de doblaje con inquietante mensaje

DEPORTES

Argentina vs Venezuela: ¿A qué

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”