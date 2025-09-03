México

Caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsó nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite de tiempo

El proceso legal iniciado por la cantante ya se ha convertido en un referente dentro del sistema jurídico mexicano, con nuevos criterios obligatorios para todos los jueces a partir de 1 de septiembre de 2025

Por Luis Angel H Mora

Guardar
El caso Sasha Sokol y
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

Sasha Sokol compartió este miércoles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó dos nuevas tesis de jurisprudencia de aplicación obligatoria que abordan directamente las consecuencias legales de las relaciones impropias entre menores de edad y adultos. Este cambio surge tras el histórico proceso judicial derivado de su caso contra el productor Luis de Llano, el cual generó amplia discusión sobre protección de víctimas y criterios de prescripción en México.

En el comunicado difundido por Sasha Sokol a través de boletines y redes sociales, se destaca el impacto de la jurisprudencia. “La Suprema Corte ya publicó las dos tesis de jurisprudencia que, a partir del 1 de septiembre, son obligatorias para todos los jueces y tribunales de nuestro país”, informó la cantante.

El caso Sokol-De Llano motivó un debate nacional sobre violencia sexual y acceso a la justicia para víctimas que denuncian años después de sufrir los hechos.

La lucha de Sasha Sokol
La lucha de Sasha Sokol contra el abuso infantil en la industria musical mexicana (@sashasokolova)

El principal cambio introducido con la tesis 200/2025 es que las relaciones impropias entre menores y adultos ahora se consideran un hecho ilícito bajo la figura de violencia sexual. “La víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, señala textualmente la nueva legislación citada por Sasha Sokol. Esto significa que, a partir de este mes, cualquier persona afectada podrá solicitar reparación económica sin depender de interpretaciones específicas del juez, algo que anteriormente provocaba resoluciones dispares.

La segunda tesis, la 201/2025, establece que el derecho de reclamar esa indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima podrá exigir reparación aunque hayan pasado años desde la agresión. Según lo difundido por Sokol, la jurisprudencia argumenta que establecer límites temporales para la denuncia viola los derechos de acceso a la justicia de quienes padecieron violencia sexual siendo menores de edad.

Ambos criterios aprobados por la Primera Sala de la Suprema Corte en su sesión más reciente serán de aplicación inmediata y uniforme en todo el país. Las nuevas reglas eliminan la discrecionalidad de los jueces y garantizan a las víctimas de abuso sexual en la infancia un acceso directo y sin restricciones al resarcimiento de daños.

Luis de Llano aseguró que
Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

“Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”, menciona Sasha Sokol en su comunicado.

El caso de la exintegrante de Timbiriche contra el productor Luis de Llano cobró relevancia pública porque expuso cómo las estructuras legales anteriores favorecían la prescripción, dejando sin reparación a quienes denunciaban abuso años después del hecho.

El comunicado detalla, además, cómo una tesis de jurisprudencia es el instrumento mediante el cual la Suprema Corte establece criterios claros y vinculantes para todos los tribunales. El objetivo es garantizar certeza y uniformidad en la interpretación de la ley, evitando fallos contradictorios en casos parecidos.

(Instagram/@sashasokolva)
(Instagram/@sashasokolva)

Esta decisión marca un nuevo rumbo legal en México en materia de protección de la niñez y acceso a la justicia. Para las organizaciones que trabajan con víctimas de abuso sexual infantil, el avance representa una herramienta contundente contra la impunidad, pues elimina el principal obstáculo —el tiempo transcurrido— que frenaba miles de procesos.

El proceso judicial iniciado por Sasha Sokol, tras hacer público su testimonio sobre la relación mantenida con Luis de Llano durante su juventud, resultó en una sentencia que ya es referente dentro del sistema jurídico mexicano.

A partir de esta experiencia, la Suprema Corte impulsó la modificación del marco jurisprudencial, reconociendo expresamente el derecho a una reparación integral sin sujeción al paso de los años.

Las nuevas tesis, vigentes desde el 1 de septiembre de 2025, determinan que toda relación impropia entre una persona adulta y un menor de edad es un acto de violencia sexual que debe ser sancionado y reparado, y establecen que el acceso a la reparación para las víctimas es imprescriptible.

Temas Relacionados

Sasha SokolLuis de LLanoSuprema Corte de Justicia de la NaciónSCJNmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 3 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

Sheinbaum afirma que reunión con Marco Rubio ‘será cordial’: estos son los temas que dialogará con el secretario de Estado de EEUU

La presidenta aclaró que solo se establecerá un acuerdo de entendimiento; por lo tanto, no se llevará a cabo la firma de un tratado formal entre ambos países

Sheinbaum afirma que reunión con

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje contra Pepe Aguilar: “Mi mamá no crio un cobarde, pero el otro lado sí”

El rapero aseguró que no eliminará la fotografía que publicó de su familia paterna con el rostro de ‘El Gordo’

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje

Cuál es la forma correcta: ¿Hacer(se) valer o hacer(se) de valer? Esto dice la RAE

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cuál es la forma correcta:

¿Cuáles son los días sin clases en septiembre 2025? Esto señala la SEP

El calendario oficial maneja 190 días de labores estudiantiles

¿Cuáles son los días sin
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panteones bajo sospecha: el nuevo

Panteones bajo sospecha: el nuevo escondite de cadáveres para el crimen organizado en Guanajuato

Arley Pérez rompe el silencio y se deslinda del asesinato de Ernesto Barajas

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje contra Pepe Aguilar: “Mi mamá no crio un cobarde, pero el otro lado sí”

¿Se acabó Shrek? Alfonso Obregón desata dudas sobre su participación como actor de doblaje con inquietante mensaje

Cazzu ve a un hombre parecido a Nodal en podcast y su reacción explota las redes: “Se asustó”

Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Facundo termina muy afectado tras dinámica

DEPORTES

Argentina vs Venezuela: ¿A qué

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”