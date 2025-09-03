México

Cancelan Palenque de Culiacán por “situación de inseguridad” en Sinaloa, habrá reembolsos

Lo anterior tiene el objetivo de salvaguardar a los asistentes

Por Luis Contreras

El evento fue cancelado de manera definitiva (Especial)

A través de una publicación en sus redes sociales, el Palenque de Culiacán confirmó la cancelación del evento en su edición 2025 debido la situación de violencia en la entidad. Ahora, las personas que compraron boletos son acreedoras a un reembolso.

Añadieron que el objetivo de la medida es resguardar la integridad tanto de los asistentes como del personal que hace posible dicho evento.

“Derivado de la situación de inseguridad que atraviesa nuestra ciudad y nuestro estado, lamentamos informarles que […] hemos llegado a la difícil decisión de no llevar a cabo definitivamente las festividades del palenque de Culiacán este 2025 que tantas alegrías nos han dado todos los años", es parte de lo informado.

También se comprometieron a realizar los reembolsos a través de un sistema sencillo y eficiente, además de lo más pronto posible. El proceso del reembolso será anunciado a través de su redes sociales en próximos días.

El comunicado (Instagram/@palenquedeculiacan)

“Esperemos que pronto cambie esta situación para poder llevar acabo conciertos y festividades siempre salvaguardando la seguridad de todos”, añadieron al final de su comunicado.

La promesa que no se cumplió: Sí habrá Palenque Culiacán 2025

Cabe recordar que el pasado 15 de abril de 2025, los organizadores del evento indicaron a través de sus redes sociales que continuaban los preparativos para el evento del presente año.

Ya desde dicha ocasión señalaban la situación de seguridad como un “reto significativo” para la programación de la cartelera. Por lo que aseguraron tomar en cuenta los protocolos necesarios para poder coordinarse con los agentes de seguridad y así poder realizar el palenque.

En el comunicado del 15 de abril señalaron: “En Palenque Culiacán seguimos trabajando en la organización de este gran evento, que cada año nos llena de orgullo y alegría al reunir a miles de familias y ofrecerles un ambiente de fiesta y tradición con los mejores espectáculos de México”.

Situación de seguridad en Sinaloa

Decomiso de armas en Sinaloa (X @OHarfuch)

Luego del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, quien lideraba una de las facciones del Cártel de Sinaloa, fueron registrados diversos hechos de violencia atribuidos a Los Chapitos y Los Mayos.

En Sinaloa han ocurrido varias detenciones de personas ligadas a una u otra facción, ataques contra agentes de seguridad, homicidios y desapariciones. De igual manera, ha sido incautado armamento y el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tiene fue instruido a presentar avances en temas de seguridad cada 15 días.

