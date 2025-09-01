México

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue federal permitió confiscar armas y grandes cantidades de sustancias ilegales

Por Aranza Estrada

Guardar
Un cateo en el fraccionamiento
Un cateo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro resultó en la incautación de armas largas, cortas y sustancias ilícitas, según reportó la Agencia de Investigación Criminal. (X @OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, que derivó en el aseguramiento de un importante arsenal y diversos químicos.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el titular dio a conocer que la acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según información oficial, las autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado para el resguardo de armas y materiales ilícitos. En el lugar se aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, sustancias químicas y equipo táctico, todo ello con posible relación con la operación de grupos criminales en la zona.

La Agencia de Investigación Criminal,
La Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de fuerzas federales, identificó el inmueble como punto de resguardo delictivo. (X @OHarfuch)

FGR y fuerzas federales incautan 150 kilos de sustancias ilícitas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, tras obtener la orden de cateo al inmueble ubicado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, otorgada por un Juez de Control, los agentes ingresaron al inmueble y hallaron:

  • cinco armas cortas
  • 59 cargadores de distintos modelos
  • 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm
  • cuatro cascos tácticos y equipo especializado

Entre el armamento destacan un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, cinco ametralladoras de diversos tipos, 25 fusiles y cinco pistolas.

Durante la inspección también se decomisaron cinco costales con aproximadamente 150 kilogramos de una sustancia sólida con características de metanfetamina, así como dos bidones con 80 litros de un compuesto líquido identificado de manera preliminar como la misma droga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el predio quedó bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades precisaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales en Sinaloa y garantizar mayor tranquilidad a la población.

Se decomisaron 80 litros y
Se decomisaron 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas durante el cateo autorizado por un Juez de Control. Foto: SSP Sinaloa

Ejército detiene a dos civiles armados tras persecución en Culiacán

El sábado 30 de agosto, la SSP de Sinaloa informó que en otro operativo distinto al cateo realizado en la ciudad, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas luego de una persecución registrada en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y corporaciones estatales, cuando los agentes ubicaron un vehículo sedán de color azul cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados e incrementó la velocidad para huir.

La persecución concluyó cuando el conductor perdió el control del automóvil. Tras descender de la unidad, los dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron asegurados en el lugar por personal militar. Durante la inspección al vehículo se localizaron una carabina M4 calibre 5.56 mm, un arma corta calibre 9 mm con su respectivo cargador y varios cargadores adicionales para armas largas.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchCuliacánSinaloadecomisoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

Con 4 mil 580 votos, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Chiapas encabeza el PREP en la región; la jornada electoral extraordinaria se llevó a cabo este domingo en un “ambiente de civilidad y paz”, informó el INE

Resultados preliminares colocan a Julio

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Metro de la Ciudad de

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La comediante fue la quinta eliminada de este programa de Televisa

Las “cenizas” de Mariana Botas

Pronósticos: resultados del Progol

Aquí los resultados del sorteo Progol dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: resultados del Progol

Mauricio Tabe acusa a Noroña de “hipocresía” y “abuso de poder”

El alcalde de Miguel Hidalgo criticó la gestión de Fernández Noroña en el Senado

Mauricio Tabe acusa a Noroña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cinco camiones y autopartes

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

Mariana Botas se habría colocado mal su vestido y pruebas provocan burlas en redes: “Como Angelique Boyer”

¿Cuántos días estuvo realmente Mariana Botas encerrada en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey