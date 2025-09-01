Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Un cateo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro resultó en la incautación de armas largas, cortas y sustancias ilícitas, según reportó la Agencia de Investigación Criminal. (X @OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, que derivó en el aseguramiento de un importante arsenal y diversos químicos.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el titular dio a conocer que la acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según información oficial, las autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado para el resguardo de armas y materiales ilícitos. En el lugar se aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, sustancias químicas y equipo táctico, todo ello con posible relación con la operación de grupos criminales en la zona.

La Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de fuerzas federales, identificó el inmueble como punto de resguardo delictivo. (X @OHarfuch)

FGR y fuerzas federales incautan 150 kilos de sustancias ilícitas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, tras obtener la orden de cateo al inmueble ubicado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, otorgada por un Juez de Control, los agentes ingresaron al inmueble y hallaron:

cinco armas cortas

59 cargadores de distintos modelos

100 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

cuatro cascos tácticos y equipo especializado

Entre el armamento destacan un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, cinco ametralladoras de diversos tipos, 25 fusiles y cinco pistolas.

Durante la inspección también se decomisaron cinco costales con aproximadamente 150 kilogramos de una sustancia sólida con características de metanfetamina, así como dos bidones con 80 litros de un compuesto líquido identificado de manera preliminar como la misma droga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el predio quedó bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades precisaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales en Sinaloa y garantizar mayor tranquilidad a la población.

Se decomisaron 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas durante el cateo autorizado por un Juez de Control. Foto: SSP Sinaloa

Ejército detiene a dos civiles armados tras persecución en Culiacán

El sábado 30 de agosto, la SSP de Sinaloa informó que en otro operativo distinto al cateo realizado en la ciudad, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas luego de una persecución registrada en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y corporaciones estatales, cuando los agentes ubicaron un vehículo sedán de color azul cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados e incrementó la velocidad para huir.

La persecución concluyó cuando el conductor perdió el control del automóvil. Tras descender de la unidad, los dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron asegurados en el lugar por personal militar. Durante la inspección al vehículo se localizaron una carabina M4 calibre 5.56 mm, un arma corta calibre 9 mm con su respectivo cargador y varios cargadores adicionales para armas largas.