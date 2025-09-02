FGE Guerrero registra más de 100 órdenes de aprehensión en un mes y suma 25 detenciones en flagrancia

La Fiscalía de Guerrero reporta avances en justicia durante agosto, con acuerdos reparatorios y recuperación de bienes. (Imagen de Archivo/ Policía de Guerrero)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero reportó avances en materia de procuración de justicia durante el periodo reciente, el cual abarca del día 1 al 31 del mes de agosto con logros enfocados en la atención a víctimas, la recuperación de bienes y el fortalecimiento de procesos judiciales.

Entre los resultados destacados por la entidad, figura la celebración de 172 acuerdos reparatorios, cuya suma total asciende a 6 millones 248 mil 724 pesos.

Estos convenios permitieron resarcir daños a las partes afectadas en distintos procedimientos penales y en cuanto a la recuperación de bienes, la Fiscalía de Guerrero aseguró 155 vehículos y logró que 76 unidades fueran restituidas a sus propietarios. Este saldo es resultado del trabajo coordinado de la institución en materia de combate al robo y recuperación de automotores.

Avance judicial y cifras de inseguridad

Las autoridades reportaron más de 100 órdenes de aprehensión. (Imagen de Archivo/ Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero)

En el ámbito judicial, la institución cumplimentó 114 órdenes de aprehensión y realizó 25 detenciones en flagrancia. Además, los datos oficiales señalan que 67 personas fueron vinculadas a proceso en distintas causas penales y se obtuvieron 34 sentencias condenatorias.

La Fiscalía del Estado de Guerrero señaló estos resultados y mencionó que son el fruto de la acción directa y la aplicación de la ley, evidenciando el esfuerzo institucional tanto en la atención a las víctimas como en la persecución del delito.

De acuerdo con el informe de seguridad, el estado de Guerrero registró 2 víctimas de homicidio doloso con corte al primero de septiembre de 2025. El estado se mantiene por debajo de entidades como el Estado de México y Chihuahua, que reportaron 10 y 5 homicidios respectivamente, durante la misma jornada.

Las estadísticas actualizadas muestran que durante 2025 la tendencia en homicidios en Guerrero ha experimentado variaciones, aunque permanece como una de las problemáticas de seguridad más relevantes.

A lo largo de los primeros ocho meses, la entidad presentó una cifra inferior al promedio nacional registrado durante 2023 y 2024. En agosto de 2025, Guerrero registró un promedio diario de homicidios inferior al de otros periodos del año anterior, de acuerdo con las cifras de seguimiento iniciadas desde diciembre de 2018.

Las cifras reflejan el comportamiento reciente de la incidencia, donde el promedio nacional descendió a 52.7 homicidios diarios en agosto de 2025, mientras que en años anteriores el promedio superaba las 70 víctimas diarias. En términos mensuales, julio de 2025 cerró con 1,754 víctimas a nivel nacional y agosto con 1,634 víctimas, manteniendo la reducción respecto a periodos previos.

La estadística para Guerrero se integra al reporte nacional que proporciona la base para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, a partir de información recabada y verificada por las fiscalías estatales y dependencias federales.