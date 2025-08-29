México

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

El hombre está relacionado con los delitos de feminicidio, robo y por disponer de recursos y valores de clientes en instituciones de crédito

Por Ale Huitron

Foto: X/@OHarfuch
Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Gabriel “N”, uno de los más buscados por las autoridades de los Estados Unidos.

La captura se realizó durante un operativo en el estado de Guerrero efectuado por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Harfuch informó que Gabriel “N” cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos debido a que es identificado como uno de los criminales más buscados por las autoridades de ese país al estar relacionado con diversos delitos.

“Es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito”, detalló el secretario de seguridad federal a través de redes sociales.

Foto: X/@OHarfuch
Foto: X/@OHarfuch

De acuerdo con las autoridades federales, la acción que derivó en la captura de Gabriel “N” se efectuó en la colonia Barrio de San José del municipio de Ometepec.

Este punto se identificó como la zona de movilidad de un hombre que contaba con orden de extradición e identificado como uno de los más buscados por EEUU.

Durante recorridos de seguridad, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con las características del individuo buscado, por lo que le marcaron el alto.

Tras corroborar que se trataba de Gabriel “N”, los elementos procedieron con su detención para presentarlo ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que defina su situación legal.

En este operativo también se contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y elementos de la citada corporación.

Fugitivo estadounidense se encondía en Jalisco

Foto: FGE Jalisco
Foto: FGE Jalisco

Esta detención se suma a la realizada por autoridades estatales en Jalisco de Patrick “N” de 54 años de edad, quien era buscado por la Oficina del Servicio de los Marshals de los Estados Unidos por su presunta responsabilidad en un ataque con arma de fuego en California en 2013.

Las pesquisas señalan que el hombre, originario de EEUU, se encontraba desde hace tiempo en la Zona Metropolitana de Guadalajara de manera irregular.

Patrick “N” era buscado por la oficina del Servicio de los Marshals de Estados Unidos al ser señalado por su probable responsabilidad en un ataque con arma de fuego cometido en contra de una mujer, quien al parecer era su expareja.

El hombre fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación, ya que contaba con una orden de arresto emitida en 2015 por la Corte Superior del Estado de California, en el Condado de Santa Clara.

