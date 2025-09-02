México

Sheinbaum anuncia que La Arrolladora Banda el Limón ofrecerá concierto gratuito el 15 de septiembre en el Zócalo

Conoce el horario, invitados especiales y todos los detalles sobre el espectáculo musical por las Fiestas Patrias

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió detalles sobre el espectáculo gratuito que se ofrecerá en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre con motivo de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con la información que compartió la mandataria en la conferencia mañanera de este 2 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ofrecerá un concierto en la explanada de la Plaza de la Constitución, así como la agrupación El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

La presidenta de México refirió
La presidenta de México refirió a la deportaciones de migrantes de EEUU a México. | @Presidencia

¿A qué hora comenzará el concierto gratuito de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ en el Zócalo?

La legendaria agrupación mexicana se presentará el próximo lunes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Sin embargo, se desconoce la hora exacta en que comenzará el show, pues también se presentarán El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Banda La Arrolladora encabezará los
Banda La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum

Residente gratis en el Zócalo

René Pérez, mejor conocido como Residente, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La presentación está programada para iniciar a las 18:00 horas (centro de México) en la emblemática Plaza de la Constitución y se espera una asistencia masiva, basándose en la capacidad del lugar, que puede albergar a más de 100.000 personas.

La Secretaría de Cultura aseguró que se activará un operativo de seguridad y logística para facilitar el ingreso y la permanencia del público.

Residente anuncia concierto gratis en
Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. (Infobae México)

Residente, reconocido por su activismo social y letras críticas, compartirá escenario con invitados aún por revelar y prometió un espectáculo especial para el público capitalino.

Además, adelantó a través de redes sociales que el repertorio incluirá temas de su trayectoria solista y de su periodo con Calle 13.

“Estoy preparando un show único para la Ciudad de México. Quiero verlos y escucharlos”. El músico también hizo un llamado al respeto y a mantener la celebración “como una fiesta de todos”, comentó en sus redes.

Temas Relacionados

La Arrolladora Banda el LimónZócalo15 de septiembreFiestas PatriasClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve bien’ que estadounidenses vivan en México, pero les pide respetar las leyes

La presidenta destacó que ha disminuido la migración de mexicanos a Estados Unidos

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto es lo que señalan los expertos

El reto de las personas para no poner en riesgo la salud

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

La integrante del cuarto día se quebró durante una charla en el comedor con sus compañeros; el encierro removió recuerdos importantes de la comediante

Dalilah Polanco se quiebra dentro

La mañanera de hoy 2 de septiembre | Nueva era del Poder Judicial, visita de Marco Rubio, campaña contra los refrescos, infraestructura del Sector Salud, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 2

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 2 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum rechaza llamados a una

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco se quiebra dentro

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ explica si la estrategia de nominación de Guana es posible o es un complot

Aldo de Nigris presenta episodios de sangrado al interior de La Casa de los Famosos México y fans se preocupan

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

“¿Cuál IA?”: Emiliano Aguilar muestra prueba de que Nodal fue quien le escribió

DEPORTES

Cowboys vs Eagles: ¿A qué

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana