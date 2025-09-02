Sheinbaum anuncia que La Arrolladora Banda el Limón ofrecerá concierto gratuito el 15 de septiembre en el Zócalo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió detalles sobre el espectáculo gratuito que se ofrecerá en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre con motivo de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con la información que compartió la mandataria en la conferencia mañanera de este 2 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ofrecerá un concierto en la explanada de la Plaza de la Constitución, así como la agrupación El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

¿A qué hora comenzará el concierto gratuito de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ en el Zócalo?

La legendaria agrupación mexicana se presentará el próximo lunes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Sin embargo, se desconoce la hora exacta en que comenzará el show, pues también se presentarán El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Residente gratis en el Zócalo

René Pérez, mejor conocido como Residente, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La presentación está programada para iniciar a las 18:00 horas (centro de México) en la emblemática Plaza de la Constitución y se espera una asistencia masiva, basándose en la capacidad del lugar, que puede albergar a más de 100.000 personas.

La Secretaría de Cultura aseguró que se activará un operativo de seguridad y logística para facilitar el ingreso y la permanencia del público.

Residente, reconocido por su activismo social y letras críticas, compartirá escenario con invitados aún por revelar y prometió un espectáculo especial para el público capitalino.

Además, adelantó a través de redes sociales que el repertorio incluirá temas de su trayectoria solista y de su periodo con Calle 13.

“Estoy preparando un show único para la Ciudad de México. Quiero verlos y escucharlos”. El músico también hizo un llamado al respeto y a mantener la celebración “como una fiesta de todos”, comentó en sus redes.