México

¿El magistrado Reyes Rodríguez permanecerá en la SCJN?, esto sabemos

Por primera vez, 881 personas juzgadoras asumieron funciones judiciales mediante este mecanismo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
El magistrado recibió a Dulce
El magistrado recibió a Dulce María Sauri y Enrique Ochoa (Cuartoscuro)

Tras una polémica elección del Poder Judicial, que por primera vez en la historia del país se realizó mediante una votación democrática, los nuevos magistrados y jueces tomaron protesta el día de ayer.

Al anunciarse dicha votación algunos impartidores de justicia optaron por retirarse, otros pudieron contender para los puestos, aunque hasta el momento hay algunos que se encuentran indefinidos; es el caso del magistrado Reyes Rodríguez, quien, al preguntársele sobre su permanencia, no ofreció mayores detalles.

El día de hoy, refirió que cambió “prácticamente todo el Poder Judicial, la Suprema Corte, los órganos de disciplina, el órgano de administración y del Tribunal Electoral (TEPJF) prácticamente todas las salas tendrán una nueva integración, es una nueva etapa en el poder judicial y lo que se espera es obviamente cumplir con nuestros compromisos y nuestra misión de brindar y de impartir justicia, teniendo en el centro a la ciudadanía”.

Enfatizó “es uno de los objetivos, una justicia más cercana, una justicia abierta, una justicia que responda al bien público que demanda la sociedad mexicana con mayor igualdad con mayores libertades también”. Respecto a su permanencia hasta el 2025 ó 2027 contestó “esta entrevista no es para mi sino es para el Poder Judicial”, con lo que dejó en incertidumbre la decisión que tomará.

Toma de protesta de la SCJN

Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra tomaron posesión formal de sus cargos en el Poder Judicial de la Federación, tras un proceso de elección por voto popular realizado el 1 de junio. Por primera vez, 881 personas juzgadoras asumieron funciones judiciales mediante este mecanismo.

El Senado subrayó el carácter histórico de la jornada. Durante una sesión solemne, los nuevos integrantes del Poder Judicial rindieron protesta por bloques, comenzando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y sus salas regionales, así como del Tribunal de Disciplina Judicial.

Posteriormente, siguieron los magistrados de los distintos circuitos federales, en un orden progresivo hasta cubrir los 32 circuitos y las respectivas jurisdicciones. El acto representó un momento clave para la estructura judicial federal, con el objetivo de fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial frente a injerencias externas y de asegurar el acceso efectivo a la justicia para toda la sociedad. La participación de los grupos parlamentarios acompaña el inicio de esta nueva etapa institucional.

Temas Relacionados

Reyes RodríguezSCJNPoder JudicialTEPJFHugo AguilarLenia BatresYasmín Esquivel

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago la primera semana de septiembre

Las mujeres inscritas en este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué

Fiscalía de San Luis Potosí localiza 77 personas en agosto mediante trabajos de búsqueda

Autoridades hallaron ciudadanos con reporte de búsqueda activa y fueron reintegrados a sus hogares tras confirmar su integridad física

Fiscalía de San Luis Potosí

FGE Guerrero registra más de 100 órdenes de aprehensión en un mes y suma 25 detenciones en flagrancia

En agosto, las autoridades aseguraron vehículos y celebraron convenios para reparar daños, subrayando fortalecimiento de procesos judiciales y la aplicación efectiva de la ley

FGE Guerrero registra más de

Jorge Ortiz de Pinedo revela si Mariana Botas seguirá siendo parte de “Una Familia de Diez” tras su participación en LCDLFMX

La conductora de “Envinadas” se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

Jorge Ortiz de Pinedo revela

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Los hechos se registraron durante las primeras horas del martes en el establecimiento “El Pichón”

Ataque armado en panadería de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en panadería de

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

De abogada de “El Chapo” a jueza penal: Silvia Delgado rinde protesta y se integra al Poder Judicial de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo revela

Jorge Ortiz de Pinedo revela si Mariana Botas seguirá siendo parte de “Una Familia de Diez” tras su participación en LCDLFMX

Mariana Botas reacciona al “shippeo” con Aldo de Nigris y al drama de la sudadera

La Casa de los Famosos México En vivo Hoy 2 de septiembre: Elaine y Facundo se confrontan en la cocina: “Haces sentir mal”

¿No sabes qué ver? Estas son las mejores series de HBO Max México que no te puedes perder

El nuevo apodo que Cazzu le puso a Nodal para evitar decir su nombre

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Apertura 2025

Este es el salario de Matheus Doria, defensa del Atlas que llegaría al Santos de Brasil

CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping: “No hice trampa”

América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

Chicharito Hernández bromea con “curso para funados” y se vuelve viral previo al Clásico Nacional ante América