México

Asumen el cargo nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia tras rendir protesta en el Senado

El Senado destacó que 881 personas juzgadoras asumieron sus cargostras haber sido elegidas por voto popular

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Hugo Aguilar será el nuevo
Hugo Aguilar será el nuevo presidente de la Suprema Corte. FOTO: REUTERS/Luis Cortes

En una sesión solemne, el Senado de la República tomó protesta a los nuevos ministros que conformarán a partir de este 1 de septiembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una vez declarada la apertura de los trabajos legislativos, el Senado abrió el espacio destinado a la Sesión Solemne, donde se formalizó la integración de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Así, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra asumieron formalmente su cargo.

El Senado destacó que por primera vez, 881 personas juzgadoras asumieron sus cargos en el Poder Judicial de la Federación tras haber sido elegidas el pasado 1 de junio por voto popular.

Día histórico para el Poder Judicial

El acto protocolario de toma de protesta de ministros, jueces y magistrados representa un punto de inflexión en la organización de los órganos judiciales federales.

Con la renovación de este poder, se pretende garantizar el acceso efectivo a la justicia para toda la población, así como consolidar la independencia y autonomía del Poder Judicial frente a los poderes político y económico, y protegerlo de intereses ajenos o criminales.

Durante la Sesión Solemne, se prevé la participación de los grupos parlamentarios. Según el procedimiento aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, la protesta de los nuevos integrantes se realizará en bloques.

El primer grupo en rendir protesta estuvo conformado por las ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la magistrada y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las 15 magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF y las cinco magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

Después, se procedió con la toma de protesta de las magistradas y magistrados de los Primer y Segundo Circuitos, seguidos por los correspondientes a los Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos. Posteriormente, fue el turno de quienes integran los Décimo al Vigésimo Circuitos.

El proceso continuó con la protesta de las magistradas y magistrados de los Vigésimo Primer al Trigésimo Segundo Circuitos. Después, se integrarán las juezas y jueces de los Primer al Cuarto Circuitos, seguidos por los de los Quinto al Décimo Quinto Circuitos. Finalmente, rendirán protesta las juezas y jueces de los Décimo Sexto al Trigésimo Segundo Circuitos.

Temas Relacionados

Suprema CorteHugo AguilarPoder JudicialSenadomexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

El delantero del Anderlecht no se presentará a la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Esta es la razón por

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

CDMX entregará mochilas de vida por 40 años del terremoto de 1985 durante septiembre

Habitantes de unidades habitaciones de ocho alcaldías de la Ciudad de México se les será entregada esta mochila con diferentes artículos

CDMX entregará mochilas de vida

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

La historia de un joven coleccionista y el inesperado hallazgo de un mineral radiactivo cautivó a miles en redes sociales

Un niño de nueve años

Por qué el ministro Arístides Guerrero acudió a la toma de protesta de la nueva SCJN en silla de ruedas

El ministro electo no estuvo presente en la ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando realizado en el Zócalo de la Ciudad de México antes de la toma de protesta

Por qué el ministro Arístides
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Osiel Cárdenas

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

ENTRETENIMIENTO

Un niño de nueve años

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

Alejandro Sanz pasea por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones