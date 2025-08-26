TEPJF rechaza invalidar la elección del Tribunal de Disciplina Judicial y niega influencia de acordeones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la validez de las elecciones para elegir a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la sesión, la mayoría de los magistrados negó la influencia de los acordeones en el resultado final.
Información en desarrollo*
