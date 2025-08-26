México

TEPJF rechaza invalidar la elección del Tribunal de Disciplina Judicial y niega influencia de acordeones

La Sala Superior aprobó la validez de los comicios a pesar de las impugnaciones por la circulación de acordeones

Por Israel Aguilar Esquivel

TEPJF niega que acordeones hayan
TEPJF niega que acordeones hayan influido en le resultado de la elección (X/@TEPJ_informa)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la validez de las elecciones para elegir a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la sesión, la mayoría de los magistrados negó la influencia de los acordeones en el resultado final.

Información en desarrollo*

