TEPJF rechaza invalidar la elección del Tribunal de Disciplina Judicial y niega influencia de acordeones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) avaló la validez de las elecciones para elegir a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial , órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la sesión, la mayoría de los magistrados negó la influencia de los acordeones en el resultado final.

