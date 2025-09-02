Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México. (Vix)

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México experimentó un momento de alta sensibilidad tras la reciente eliminación de Mariana Botas, hecho que ocasionó que la actriz y comediante Dalilah Polanco se quedara sola, como la única mujer del cuarto Día.

Por tal motivo, muchos internautas y espectadores fieles del reality show, consideran que la sensibilidad de Polanco se encuentra a flor de piel. Y en dicho contexto, la actriz rompió en llanto tras recordar episodios difíciles de su infancia.

La famosa relató la ausencia de sus padres y la escasa comunicación que marcó su crecimiento, lo que provocó que terminara llorando frente a las cámaras y a sus compañeros, evidenciando el efecto emocional del encierro y de cómo ciertos recuerdos profundos pueden salir a la luz.

Durante una plática en el comedor con Facundo, Guana y Shiky, los participantes compartieron anécdotas felices con sus padres, lo que contrastó con la experiencia de Dalílah.

Shiky acudió hasta el baño a consolar a Dalilah Polanco. (Vix)

“(Mis papás) Nunca estaban y cuando están y yo quería jugar ‘shh, están dormidos’. Y sino, estaba pedo mi papá y era una mierda”, recordó Polanco al borde del llanto.

La situación la llevó a abandonar momentáneamente el comedor para refugiarse en el baño, donde fue seguida y acompañada por Shiky, quien la abrazó y le brindó palabras de apoyo, mientras ella lloraba.

Las cámaras del 24/7 fueron testigos de las palabras de Shiky quien le expresó a Polanco que la estadía en el reality suele confrontar a las personas con recuerdos sensibles. Asimismo el español, en un intento por hacer sentir mejor a su compañera, le comentó que “no existen familias perfectas”. En la charla, ambos reconocieron el esfuerzo y las distintas formas en que madres y padres pueden enfrentar la crianza y el afecto hacia sus hijos.

Al regresar con sus compañeros, Dalilah reflexionó sobre su historial familiar, enfatizando que sus padres siempre fueron personas muy ocupadas, aunque buscaban demostrarle amor a su manera.

“Tanto mi papá como mi mamá vienen de papás ausentes. El papá de mi papá no existió, ganaba 100 pesos y le daba a mi mamá 99”, compartió la actriz, dando un testimonio directo sobre la historia de su familia.

Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

La exposición continua y la convivencia forzada dentro de La Casa de los Famosos México siguen generando estos espacios tanto de alegrías desbordadas, como de mucha fragilidad. La semana pasada fue Facundo quien lloró en los camastros del jardín mientras le confesaba a las cámaras lo “fuerte” que era la experiencia del reality y lo mucho que extrañaba a su familia y pareja.

Por otro lado, Dalilah Polanco se mostró en shock el pasado domingo tras la salida de Mariana Botas.

“Pensé firmemente que se quedaba Mariana, que nos quedábamos las tres mujeres. Que se iba un hombre. Es un juego, usted sabe”, declaró Polanco.

Dalilah Polanco no pudo ocultar su sorpresa y su consternación al darse cuenta que su habitación Día y sus compañeros de equipo no son los favoritos del público: “Lo que yo no entiendo es que lo que yo veo aquí, no lo sienten allá afuera. Estoy súper sacada de onda... Está muy cañón darte cuenta de cómo se está extinguiendo el cuarto”.