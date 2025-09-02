México

Cuál es el sueldo y grado de estudios de Kenia López, nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Tras especulaciones sobre el nombramiento de quién encabezaría el recinto legislativo, las bancadas respaldaron la propuesta para el segundo año de la LXVI Legislatura

Por Jaqueline Viedma

Kenia López Rabadán fue la elegida para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (@kenialopezr)

Luego de que la especulación creciera desde el día domingo sobre el nombramiento de quién presidiría la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, este martes 2 de agosto de 2025, se dio a conocer que la elegida para ese cargo sería la integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

Respaldada por 435 votos a favor, la panista llega entre acuerdos de las bancadas para respetar lo que por ley se enmarcaba para este segundo año de la LXVI Legislatura. A través de su cuenta oficial en X, López Rabadán escribió:

“Conduciré los trabajos parlamentarios en estricto apego a la legalidad y con la convicción de fortalecer la institucionalidad que sostiene a nuestra República”.

Entre los compromisos a los que la integrante del blanquiazul se comprometió fue el protagonismo dentro del recinto legislativo: “el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía”.

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacaron que dos mujeres sean quienes encabezaran los espacios legislativos: “Dos mujeres #EgresadasUNAM presiden desde hoy el Poder Legislativo: Laura Itzel Castillo, de la Facultad de Arquitectura, en el Senado de la República, y Kenia López Rabadán, de la Facultad de Derecho, en la Cámara de Diputados”.

Tres integrantes del PAN, dos
Tres integrantes del PAN, dos legisladores de Morena, dos del partido Verde y un integrante del PT, PRI y MC, así quedó integrada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado.

Entre los primeros políticos en dar la noticia sobre el nombramiento de Kenia López fue el morenista Ricardo Monreal, así como los cargos correspondientes:

  • Primer vicepresidente: Sergio Gutiérrez Luna
  • Segunda vicepresidenta: Paulina Rubio
  • Tercer vicepresidente: Raúl Bolaños

Sueldo y grado de estudios de la diputada Kenia López Rabadán

Conforme a información pública que versa en la Cámara de Diputados, el importe de dieta neta mensual que reciben las y los políticos que son diputados del recinto alcanza un monto de 79 mil pesos, el cual está vigente desde el 1° de febrero de 2025; contando con un aguinaldo y gastos funerarios.

López Rabadán es licenciada en Derecho, egresada por la UNAM, entre sus estudios destacan distintos diplomados en materia legislativa, administración pública y Estado; en 2023 se graduó de un Doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Su trayectoria dentro de la bancada del PAN es amplia y comenzó en 1996 como Coordinadora del plan básico de organización del CDR del PAN en el Distrito Federal; durante su paso como legisladora del Congreso de la Unión ha tenido distintos encontronazos con políticas como Andrea Chávez Treviño.

