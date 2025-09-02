México

La panista Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados

La primera vicepresidencia la mantendrá Morena con Segio Gutiérrez Luna

Por Omar Tinoco Morales

Kenia López Rabadán en la
Kenia López Rabadán en la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa en materia de Búsqueda de Personas, el pasado 26 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para que la panista Kenia López Rabadán presida la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI Legislatura, esto después de varios días de negociaciones.

López Rabadán rindió protesta este martes 2 de septiembre como presidenta de la Mesa Directiva, cargo al que se comprometió a ejercer con imparcialidad y conducir los debates parlamentarios con condiciones de respeto y pluralidad.

Me comprometo a garantizar el derecho de cada diputada y cada diputado a representar a sus votantes y a defender su posición”, aseguró la panista.

La Mesa Directiva la conforman Sergio Gutiérrez Luna (Morena) en la primera vicepresidencia, además de Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho (PVEM), en la segunda y tercera vicepresidencia.

Como secretarios, participan Julieta Villalpando, secretaria (Morena), Alan Sahir Márquez (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), Fuenasanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) y Laura Ballesteros (MC).

Kenia López Rabadán promete pluralidad en la Cámara de Diputados

En la sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 435 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, la designación de la diputada Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva.

Tras asumir el cargo, López Rabadán subrayó la importancia de la palabra como eje central de su gestión.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que su compromiso principal será garantizar el derecho de cada legislador a representar a sus votantes y defender sus posturas.

López Rabadán enfatizó que su llegada a la presidencia responde al respeto por la legalidad y a la disposición parlamentaria, señalando que “esta presidencia surge del apego a la ley y de la disposición parlamentaria que aquí reside”.

Durante su discurso, la diputada remarcó la necesidad de que el trabajo legislativo se realice con sentido de responsabilidad, convencida de que solo así se podrá procurar el bienestar común y mejorar la vida de los ciudadanos.

“México quiere y necesita que en esta Cámara se trabaje con sentido de responsabilidad, pues solo así podremos procurar el bien común y mejorar la vida de los mexicanos. Que sea un gran año legislativo y que juntos logremos construir un mejor México”, expresó.

López Rabadán se definió como una parlamentaria de carrera, motivada por la convicción en el equilibrio de poderes y la pluralidad del Poder Legislativo.

Reafirmó su confianza en el parlamento, en sus reglas y en la productividad de sus deliberaciones, así como en el impacto positivo que estas tienen en la vida de la ciudadanía.

