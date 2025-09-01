México

SMN pronostica la formación del ciclón Lorena en el Pacífico: esta es su posible trayectoria

El sistema se localiza a 220 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Por Omar Tinoco Morales

La temporada de ciclones tropicales
La temporada de ciclones tropicales se extiende hasta el mes de octubre. FOTO:CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS

Durante el transcurso de esta semana se podría formar un nuevo ciclón tropical en las costas del Pacífico mexicano, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN detalló que aumentó a 90 % la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días y 80 % en las siguientes 48 horas.

El sistema se localiza a 220 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Se espera que este sistema se convierta en depresión tropical a mediados de semana. Sin embargo, habrá que esperar a que alcance el nivel de tormenta tropical para que le sea asignado el nombre de Lorena.

Las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda tropical 29, ubicada a menos de 240 kilómetros de la costa de México, están comenzando a organizarse, y los datos satelitales indican vientos de hasta 56 km/h.

El avance una onda tropical
El avance una onda tropical dejará lluvias en buena parte del territorio mexicano. EFE/Daniel Ricardez

Se espera que este sistema se mueva de oeste a noroeste a una velocidad de 16 a 24 km/h frente a la costa de Michoacán, Colima y Jalisco durante los próximos días, y luego podría virar hacia el norte y acercarse a la península de Baja California a finales de esta semana.

Mientras tanto, la tormenta tropical Kiko sigue su avance hacia el Pacífico central, alejándose de costas mexicanas, razón por la cual no representa peligro para México.

Clima en México para el 1 de septiembre

El avance de la onda tropical número 29 y la presencia de una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Michoacán han elevado el nivel de alerta en el occidente y sur de México, donde se esperan lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Este fenómeno, sumado a una circulación ciclónica en niveles altos sobre la Mesa Central, provocará precipitaciones de gran intensidad en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de generar oleaje de 2,0 a 3,0 metros de altura en las costas de estos estados.

Mientras tanto, el monzón mexicano en interacción con condiciones de divergencia atmosférica favorecerá la ocurrencia de lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

En Sonora y Durango se prevén precipitaciones muy fuertes, mientras que en la península de Baja California se pronostican chubascos y lluvias fuertes, todas ellas acompañadas de descargas eléctricas.

En el sureste del país, un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la región, incluyendo la península de Yucatán.

Por otro lado, el sistema frontal número 1 permanece estacionario sobre el noreste de México, lo que ocasiona rachas de viento de 40 a 60 km/h y un descenso en las temperaturas en los estados del norte y noreste.

