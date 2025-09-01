Lupillo Rivera hablaría de su romance con Belinda en su libro “Tragos Amargos”: esta es la fecha de lanzamiento

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

El próximo lanzamiento de “Tragos amargos”, la autobiografía de Lupillo Rivera, ha despertado una ola de expectativas, ya que el cantante mexicano promete abordar sin reservas los episodios más comentados de su vida, entre ellos podría figurar su vínculo con Belinda.

A seis años de la supuesta relación que mantuvo con la artista, Rivera prepara su regreso al centro de la atención mediática, anunciando que el libro estará disponible a partir del 22 de septiembre de 2025.

Durante un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto, Lupillo Rivera confirmó que la obra ya está terminada y adelantó que organizará una firma de autógrafos en Los Ángeles para quienes adquieran el libro.

El propio cantante expresó: “Ya estamos preparando el lanzamiento del libro en septiembre”, mostrando entusiasmo ante la inminente publicación.

'Tragos amargos' estará disponible el 22 de septiembre de 2025 y tendrá firma de autógrafos en Los Ángeles (Archivo)

La editorial responsable de “Tragos amargos” sostiene que el libro representa una apertura total del artista, incluyendo confesiones sobre sus inicios, su familia, sus matrimonios, sus amores y las tragedias que ha enfrentado.

No obstante, el mayor atractivo reside en la promesa de revelar los detalles más ocultos de su relación con Belinda, un tema que ha generado especulación desde 2019.

El supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda nunca fue confirmado por la cantante, pero Rivera ha insistido en la autenticidad y profundidad de ese vínculo.

En una entrevista concedida en octubre de 2019 al canal de YouTube Chisme no like, el cantante relató que conoció a Belinda en marzo de ese año durante las grabaciones de La voz México y que la relación se extendió hasta agosto.

La autobiografía de Lupillo Rivera abordará sus inicios, familia, matrimonios y tragedias personales (Instagram/@lupilloriveraofficial)

En esa ocasión, Rivera describió a la artista como “la mujer más hermosa que había conocido” y aseguró: “Nunca había amado a una mujer tanto como a ella”.

El libro podría ahondar en los motivos de la separación, un aspecto que hasta ahora ha permanecido en la incertidumbre. Entre las preguntas que surgen figuran si existió alguna traición, si hubo desencuentros irreconciliables o si simplemente se trató de una historia sin futuro. La expectativa crece entre los seguidores y los medios, que esperan encontrar respuestas en las páginas de “Tragos amargos”.

Uno de los episodios más recordados de la relación fue el tatuaje que Lupillo Rivera se hizo en 2019, cuando decidió plasmar el rostro de Belinda en su piel como muestra de afecto.

El supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda sigue generando especulación desde 2019

Posteriormente, en 2021, el tatuador Antonio Morales (conocido como Tanke Rules) modificó el diseño original, reemplazando el rostro de la cantante por una enorme “mancha” negra.

Rivera explicó en una entrevista que la decisión de cubrir el tatuaje estuvo motivada por su nueva relación sentimental, reconociendo que, aunque inicialmente había prometido no eliminarlo, comprendió la importancia de respetar los sentimientos de su pareja de ese momento.

En “Tragos amargos”, se anticipa que Lupillo Rivera podría detallar tanto las razones que lo llevaron a tatuarse el rostro de Belinda como el proceso emocional que implicó cubrirlo. El libro podría ofrecer respuestas sobre si aquella decisión fue impulsiva o si el cantante se arrepiente de haberla tomado.