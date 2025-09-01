México

La Casa de los Famosos México en vivo: Mariana Botas es la quinta eliminada del reality

Los habitantes viven otra noche de tensión en la quinta gala de eliminación

Por Anayeli Tapia Sandoval

04:54 hsHoy

Mariana Botas es la quinta eliminada del reality show.

04:50 hsHoy

El quinto salvado de la noche es Abelito.

04:49 hsHoy

Mariana Botas, Aarón Mercury y Abelito se sentarán en la puerta giratoria.

04:42 hsHoy

Aldo de Nigris es otros de los salvados de la noche y regresa a la casa.

04:29 hsHoy

El público decidió que el tercer salvado de la noche es Alexis Ayala, quien sigue una semana más en la competencia.

04:18 hsHoy

Tras ser salvada por el público, Mar Contreras se suma a Dalílah y los demás habitantes para continuar en el reality show.

04:16 hsHoy

Dalílah Polanco se convierte en la primera salvada de la noche y continúa una semana más en La Casa de los Famosos México 2025.

04:12 hsHoy
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 ha provocado tensiones entre los habitantes, en una noche marcada por posicionamientos y sinceramientos con reproches directos y respuestas inmediatas.

En esta etapa, cuando el reality ha llegado a la mitad de su competencia, la placa de nominados arrancó con ocho habitantes, pero tras el robo de salvación —donde Alexis Ayala y Aldo De Nigris intentaron quitarle el beneficio a Shiky sin éxito—, finalmente él decidió salvar a Facundo, reduciendo la lista a siete.

Los nominados que quedan en riesgo de abandonar la casa son:

  • Alexis Ayala
  • Mar Contreras
  • Aldo De Nigris
  • Mariana Botas
  • Aarón Mercury
  • Abelito
  • Dalílah Polanco

La tensión se reflejó en los enfrentamientos verbales de la noche, con acusaciones, reclamos y reconocimientos entre los participantes, que saben que cada vez falta menos para la recta final.

