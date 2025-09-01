La Casa de los Famosos México en vivo: Mariana Botas es la quinta eliminada del reality

La tensión se reflejó en los enfrentamientos verbales de la noche, con acusaciones, reclamos y reconocimientos entre los participantes, que saben que cada vez falta menos para la recta final.

Los nominados que quedan en riesgo de abandonar la casa son:

En esta etapa, cuando el reality ha llegado a la mitad de su competencia, la placa de nominados arrancó con ocho habitantes, pero tras el robo de salvación —donde Alexis Ayala y Aldo De Nigris intentaron quitarle el beneficio a Shiky sin éxito—, finalmente él decidió salvar a Facundo , reduciendo la lista a siete.

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 ha provocado tensiones entre los habitantes, en una noche marcada por posicionamientos y sinceramientos con reproches directos y respuestas inmediatas.

Dalílah Polanco se convierte en la primera salvada de la noche y continúa una semana más en La Casa de los Famosos México 2025.

Tras ser salvada por el público, Mar Contreras se suma a Dalílah y los demás habitantes para continuar en el reality show.

El público decidió que el tercer salvado de la noche es Alexis Ayala, quien sigue una semana más en la competencia.

Aldo de Nigris es otros de los salvados de la noche y regresa a la casa.

