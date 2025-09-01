México

Mariana Botas rompió en llanto y habló sobre su salida de La Casa de los Famosos México

La actriz se convirtió en la quinta eliminada del reality show

Por Cinthia Salvador

Mariana Botas rompió el silencio
Mariana Botas rompió el silencio tras abandonar la casa más famosa de México. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo 31 de agosto trajo sorpresas y emociones en la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del popular reality show. El evento, transmitido en vivo, mantuvo a la audiencia pendiente ante la tensión latente entre los participantes y los cambios que la salida de la actriz podría generar dentro de la convivencia.

La gala inició con Galilea Montijo al frente de la conducción. La placa de nominados reunió a Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras, figuras que destacaron tanto por sus estrategias como por sus recientes controversias en el show.

Uno a uno, los salvados fueron anunciados mientras los equipos internos especulaban sobre el desarrollo de la competencia. Dalílah Polanco fue la primera en regresar al interior de la casa, seguida por Mar Contreras, posteriormente Alexis Ayala y Aldo de Nigris.

Durante sus priemras palabras fuera
Durante sus priemras palabras fuera de la casa, Botas lloró. (Captura de pantalla YouTube)

La atmósfera de incertidumbre aumentó cuando solo quedaron en riesgo Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury, quienes ocuparon la silla giratoria donde se definió el destino de cada uno. Los equipos, Noche y Día, vivieron momentos de tensión diferenciada. Mientras Abelito y Aarón Mercury fueron recibidos por sus compañeros con gestos de alivio y abrazos, el equipo Día —ahora reducido a solo cuatro integrantes— quedó ante un nuevo escenario que podría modificar las alianzas y estrategias en los próximos días.

Tras más de treinta días dentro de la casa, la eliminación de Mariana Botas marcó un punto de inflexión en la temporada. Al abandonar el reality, la actriz fue trasladada al foro principal, en el que se encontró directamente con Galilea Montijo.

Frente a cámaras y ante el público, compartió sus sentimientos respecto al desenlace: “La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de... es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”, destacó al salir.

Mariana Botas se convirtió en
Mariana Botas se convirtió en la eliminada número 5 del reality show. (Captura de pantalla)

Al intentar continuar, su voz se quebró, evidenciando el impacto emocional de la eliminación. Añadió: “Me da mucho sentimiento irme y es más de un mes de mi vida que compartí con ellos. Solo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”. Su despedida deja abierta la conversación sobre la dinámica en la casa, así como la respuesta de los seguidores ante la renovación de estrategias.

“(Me siento) triste, la verdad no quería salir. Son sentimientos encontrados, regresar a la realidad y ver a mis seres queridos y a mi familia se siente lindo. Es un ganar, ganar. Pero claro que me hubiera gustado durar más en la competencia. Y pues también empiezas a hacer vínculo con tus compañeros y después de un día para otro dejarlos de ver, dejar esa rutina (...) me voy a sentir rara”, confesó Mariana.

