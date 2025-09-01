México

Quién fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El anuncio del eliminado del reality show sorprendió a la audiencia y a los habitantes

Por Cinthia Salvador

El anuncio del eliminado del
El anuncio del eliminado del reality show sorprendió a la audienica y a los habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

La quinta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México temporada 3 transformó el ritmo habitual del reality este domingo 31 de agosto. El episodio se desarrolló en un ambiente marcado por las tensiones y sinceramientos entre los habitantes, con siete nominados en la antesala de abandonar la competencia.

La placa de nominados incluyó a Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras. La jornada mantuvo la atención del público por la dinámica de posicionamiento, en la que los habitantes debieron elegir abiertamente a quién apoyaban entre los nominados, provocando una serie de declaraciones directas en el foro.

En un inicio eran 8 en peligro de salir, pero tras el “robo de salvación”, pues Alexis Ayala y Aldo de Nigris intentaron quitar ese beneficio a Shiky sin lograrlo y, finalmente, fue él quien designó a Facundo como salvado. Así, la lista se redujo a siete posibles eliminados para la gala de esta noche.

Esta gala de eliminación tuvo 7 nominados.
Esta gala de eliminación tuvo 7 nominados.(Captura de pantalla YouTube)

La fase de salvación se vivió en medio de una fuerte expectativa del público. La conducción de Galilea Montijo llevó a los participantes al denominado cuarto de eliminación, donde fueron anunciándose los salvados uno a uno. Dalílah Polanco resultó la primera en regresar a la casa, seguida por Mar Contreras, después Alexis Ayala y más tarde Aldo de Nigris.

Esta secuencia dejó a Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury como los últimos en riesgo de salida, por lo que los tres subieron a la silla giratoria donde se decidiría su destino en la competencia.

La transmisión registró reacciones diversas entre los equipos internos, especialmente en el cuarto Noche y el cuarto Día. Mientras Abelito y Aarón Mercury regresaron para abrazar a sus compañeros, el equipo Día quedó ahora con solo cuatro integrantes, lo que podría modificar nuevas alianzas y estrategias para las próximas semanas.

Mariana Botas se convirtió en
Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La tensión tuvo su desenlace cuando, tras más de 30 días de competencia, se anunció que Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de esta temporada de La Casa de los Famosos México. En su salida, la actriz expresó ante cámaras y en diálogo con Wendy Guevara: “Estoy triste, la verdad sí quería quedarme”. La despedida se realizó entre mensajes para sus compañeros desde el foro principal.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Facundo
  • Shiky
  • Elaine Haro
  • Dalilah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Luis Rodríguez ‘Guana’
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

